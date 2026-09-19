Dažviet iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes.
Sabiedrība
Šodien 15:09
Svētdien Latviju šķērsos lietus mākoņi, vietām iespējams pērkona nagaiss
Svētdien palaikam valsts teritoriju šķērsos lietus mākoņi, dažviet iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, liecina sinoptiķu prognozes.
Diena iesāksies mākoņaina, bet no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule.
Vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un daļā valsts teritorijas brāzmās sasniegs 15-17 metriem sekundē (m/s), bet dienas vidū Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13...+18 grādu robežās.
Tikmēr Rīgā palaikam uzlīs, un, debesīm brīžiem skaidrojoties, gaiss iesils līdz +16...+17 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā kļūs brāzmaināks.