Svētdien Latviju šķērsos lietus mākoņi, vietām iespējams pērkona nagaiss
Foto: Edijs Pālens/LETA
Dažviet iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes.
Sabiedrība

Svētdien Latviju šķērsos lietus mākoņi, vietām iespējams pērkona nagaiss

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Svētdien palaikam valsts teritoriju šķērsos lietus mākoņi, dažviet iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, liecina sinoptiķu prognozes.

Svētdien Latviju šķērsos lietus mākoņi, vietām ies...

Diena iesāksies mākoņaina, bet no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule.

Vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un daļā valsts teritorijas brāzmās sasniegs 15-17 metriem sekundē (m/s), bet dienas vidū Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13...+18 grādu robežās.

Tikmēr Rīgā palaikam uzlīs, un, debesīm brīžiem skaidrojoties, gaiss iesils līdz +16...+17 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā kļūs brāzmaināks.

Tēmas

Laika ziņasKurzemeZemgaleVidzemeLatgale

Citi šobrīd lasa