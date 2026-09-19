Latvijas pase ieņem 18. vietu pasaulē ar mobilitātes rādītāju 171
Saskaņā ar Passport Reports publicēto Latvijas pases reitingu, Latvija ieņem 18. vietu pasaulē ar mobilitātes rādītāju 171 un 86,4% globālās piekļuves īpatsvaru.
"Passport Reports" 34 valodās sagatavo un publicē pasu pārskatus par 199 valstīm, salīdzinot bezvīzu piekļuvi, ieceļošanu ar vīzu pēc ierašanās vai citiem atvieglotiem režīmiem, kā arī elektronisko ceļošanas atļauju.
Latvijas pases turētājiem 118 galamērķi ir pieejami bez vīzas, 43 galamērķi ietilpst vīzas pēc ierašanās vai atvieglotas ieceļošanas kategorijā, bet 10 galamērķiem izmanto eTA. Vīza iepriekš nepieciešama 27 galamērķiem. Pasaules kopumā šīs kategorijas veido attiecīgi 59,6%, 21,7%, 5,1% un 13,6%.
Pilna piekļuve Eiropai un Ziemeļamerikai
Eiropā Latvijas pases kopējā piekļuve sasniedz 100,0%. No 46 šajā reģiona piekļuves sadalījumā uzskaitītajiem galamērķiem 44 ir bezvīzu, Krievija ir iekļauta vīzas pēc ierašanās vai atvieglotas ieceļošanas kategorijā ar pieejamu e-vīzu un 30 dienu termiņu, savukārt Apvienotā Karaliste ir eTA kategorijā ar norādītu 180 dienu uzturēšanās termiņu. Eiropas sadaļā nav neviena galamērķa kategorijā “vīza nepieciešama”.
Arī Ziemeļamerikas reģionā kopējā piekļuve ir 100,0%: 19 galamērķi ir bezvīzu, viens ir atvieglotas ieceļošanas kategorijā un trīs ir eTA kategorijā. Līča valstu grupā kopējā piekļuve tāpat ir 100,0%; Apvienotie Arābu Emirāti ir bezvīzu ar 90 dienu termiņu, bet Bahreina, Katara, Kuveita, Saūda Arābija un Omāna ir atvieglotas ieceļošanas kategorijā ar pieejamu e-vīzu. Citviet kopējā piekļuve ir 93,8% Karību jūras reģionā, 92,9% Okeānijā, 91,7% Dienvidamerikā, 82,4% Tuvajos Austrumos, 80,0% Āzijā un Centrālāzijā, kā arī 72,2% Āfrikā.
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Konteksta reitingi un ieceļošanas nosacījumi
Eiropas pasu salīdzinājumā Latvija ir 21. vietā starp 47 valstīm. Starp parlamentārajām republikām tā ieņem 10. vietu no 40, eiro lietotāju grupā 15. vietu no 27, Šengenas valstu vidū 20. vietu no 29 un NATO valstu vidū 17. vietu no 32. Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstu salīdzinājumā Latvija ir 25. vietā no 159, bet OECD valstu un EDSO dalībvalstu salīdzinājumā 21. vietā attiecīgi no 38 un 57 valstīm.
Atsevišķi no pases globālā reitinga, ārvalstu pasu turētājiem piemērojamās vīzu prasības ieceļošanai Latvijā raksturo ieceļošanu Latvijā. Passport Reports viesmīlības reitingā Latvija ieņem 92. vietu no 199 valstīm pēc ārvalstu pasu turētājiem nodrošinātās ieceļošanas vienkāršības, savukārt globālais pasu reitings raksturo Latvijas pases turētāju iespējas doties uz citiem galamērķiem.
Vīzu savstarpīguma sadaļā nav atrasta neviena valsts, kuras pases turētāji Latvijā varētu ieceļot bez vīzas, ar elektronisku atļauju vai atvieglotu režīmu, kamēr Latvijas pases turētājiem šajā valstī būtu vajadzīga vīza. Pretējā virzienā avots uzskaita virkni valstu, kuru pases turētājiem ieceļošanai Latvijā nepieciešama vīza, bet Latvijas pases turētājiem attiecīgajās valstīs pieejams bezvīzu režīms, elektroniska atļauja vai atvieglota ieceļošana; starp piemēriem ir Ķīna, Indija, Kenija, Saūda Arābija, Taizeme un Vjetnama.
Atšķirīgas procedūras un uzturēšanās termiņi
Atsevišķos galamērķos piekļuve ir saistīta ar papildu digitālām procedūrām vai reģistrāciju. Cabo Verde bezvīzu ierakstā norādīta EASE procedūra un 30 dienu termiņš, Dominikānas Republikai norādīta e-biļete un 30 dienas, bet Malaizijai un Singapūrai norādīta ierašanās karte ar 90 dienu termiņu, Taizemei ar 60 dienām. Kotdivuāra eTA kategorijā ir saistīta ar iepriekšēju reģistrāciju un 90 dienām, bet Seišelu salām norādīta tūristu reģistrācija un 90 dienu termiņš.
Uzturēšanās termiņi būtiski atšķiras arī bezvīzu galamērķos: Gruzijai norādītas 360 dienas, Antigvai un Barbudai, Dominikai, Armēnijai un Meksikai 180 dienas, bet daudziem galamērķiem 90 dienas. Atvieglotās ieceļošanas kategorijā Austrālijai norādīts eVisitor režīms uz 90 dienām un Papua-Jaungvinejai eVisitor režīms uz 60 dienām. Šo dažādo režīmu kopums veido Latvijas pases mobilitātes rādītāju, kamēr 27 galamērķi joprojām atrodas kategorijā, kur vīza nepieciešama iepriekš.
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"Passport Reports" pasu reitingu vispirms nosaka pēc mobilitātes rādītāja. Mobilitātes rādītāju veido galamērķu kopskaits, kuros iespējams ieceļot bez vīzas, ar vīzu pēc ierašanās vai citu tās pašas piekļuves kategorijas atvieglotu kārtību, kā arī ar eTA. Ja mobilitātes rādītājs ir vienāds, vispirms salīdzina bezvīzu galamērķu skaitu, pēc tam eTA un tad vīzas pēc ierašanās vai attiecīgās atvieglotās ieceļošanas kategorijas rādītāju. Ja visi četri rādītāji sakrīt, pasēm piešķir vienādu vietu.