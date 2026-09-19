Pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā devies mūziķis Māris Lembers
Pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā devies Māris Lembers. Viņš bija plaši pazīstams un iemīļots mūziķis no Ventspils, kurš gadiem ilgi priecēja cilvēkus dažādos pasākumos, ballēs un koncertos visā Kurzemē.
Atvadīšanās no Māra Lembera notiks 25. septembrī, Melnsila kapos, pulksten 13:00, liecina ieraksti sociālajos tīklos.
2023. gadā viņa dzīvi satricināja smaga diagnoze – urīnpūšļa vēzis. Sekoja ilgs un grūts ārstēšanās ceļš – neskaitāmas ķīmijterapijas, izmeklējumi un operācija, kuras laikā tika izņemts urīnpūslis. Pēc smagas cīņas šķita, ka vēzis ir uzveikts un dzīve var atgriezties ierastajās sliedēs. Diemžēl 2025. gada vasarā Māris saņēma ziņu, kuru nevēlas dzirdēt neviens – vēzis ir atgriezies.
Tika uzsākta atkārtota ārstēšana, taču šoreiz ķīmijterapija nedeva cerētos rezultātus. Vienīgā iespēja turpināt cīņu bija saņemt mērķterapiju, kas dotu cerību apturēt slimības attīstību un paildzināt dzīvi. Šīs ārstēšanas izmaksas ir ļoti augstas – viena mēneša terapijas izmaksas sasniedz 11 000 eiro, un nepieciešamais ārstēšanās kurss ģimenei bija finansiāli nepanesams. Tāpēc tika lūgts arī sabiedrības atbalsts.
Māris bija cilvēks, kurš visu savu dzīvi ir dāvājis prieku citiem. Viņš bija muzikants, kura mūzika un pozitīvais dzīves skatījums gadiem ilgi iedvesmoja un iepriecināja apkārtējos. Viņš vienmēr ir bijis tas, kurš spēj atrast gaišo pusi arī vissarežģītākajos dzīves brīžos. Taču Māris nebija tikai muzikants. Viņš bija mīlošs vīrs, gādīgs tētis un lepns opis. Viņa lielākā vēlēšanās bija būt kopā ar saviem bērniem, mazbērniem, ģimeni un draugiem vēl daudzus gadus, piedzīvot kopīgus svētkus, sarunas, apskāvienus un ikdienas mirkļus, kas veido dzīves patieso vērtību.
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