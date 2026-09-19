Rīgas zemessargi ar ārzemju kolēģiem atbrīvo ķīlniekus “Namejs 2026” mācību ietvaros. VIDEO
Līdz 20. septembrim visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2026” ietvaros Zemessardzes 1. Rīgas brigāde un sabiedroto bruņoto spēku vienības demonstrēs spējas un gatavību, stiprinot drošību Rīgā, Pierīgas pašvaldībās un Bauskas novadā. Karavīri un zemessargi trenējas mācību uzdevumu izpildē hibrīda un konvencionāla apdraudējuma scenārija apstākļos, tai skaitā pilnveidojot iemaņas ķīlnieku atbrīvošanā.
“Nosargāt Rīgu un mūsu valsti varam tikai sadarbojoties plecu pie pleca. Rīgas brigādes uzdevumi galvaspilsētas un tās apkārtnes apstākļos ir specifiski un dinamiski, tāpēc treniņš reālā pilsētvidē ir vienīgais veids, kā pārbaudīt plānu efektivitāti. Mācības “Namejs 2026” apliecina – Zemessardzes 1. Rīgas brigāde kopā ar civilajiem partneriem, sabiedrību un mūsu sabiedrotajiem – zviedriem, dāņiem, lietuviešiem un ukraiņiem ir sagatavota un izlēmīga. Šī starptautiskā un visaptverošā sadarbība pierāda, ka krīzes brīdī spējam koordinēti reaģēt uz jebkuru apdraudējumu. Paldies iedzīvotājiem par izpratni un atbalstu, redzot karavīru un tehnikas pārvietošanos – zinoša un noturīga sabiedrība ir mūsu labākais atturēšanas instruments,” uzsver pulkvežleitnants Ēriks Keisters, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieris.
Kā vēsta Zemessardzes mājaslapa, mācībās piedalās arī sabiedroto valstu – Zviedrijas, Dānijas un Lietuvas – karavīri, kā arī Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji.
Tikmēr Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) aicinājusi pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par slimnīcas teritorijā notiekošajām mācību "Namejs 2026" aktivitātēm. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemessargi un militārā tehnika. Slimnīcā uzsver, ka tās būs iepriekš plānotas mācības un ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta. Veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi, vēsta LETA.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mācībās tiks trenēta sadarbība starp civilajām un militārajām struktūrām, pārbaudot to gatavību un savstarpējo rīcību apdraudējuma situācijā. Slimnīcas iesaiste mācībās ir daļa no visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas, kurā būtiska nozīme ir Nacionālo bruņoto spēku, valsts institūciju un citu civilo partneru gatavībai un sadarbībai. PSKUS vērš uzmanību, ka tās teritorijā mācību norisi aizliegts fotografēt un filmēt.
Visaptverošas valsts aizsardzības mācības "Namejs 2026" notiek no 2. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā, un tajās piedalās aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto karavīru un zemessargu. No 16. septembra līdz 20. septembrim Rīgā notiek mācību "Namejs 2026" aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Šajā laikā pilsētā notiks Latvijas un sabiedroto spēku karavīru, zemessargu un militārās tehnikas pārvietošanās, atsevišķās vietās tiks izveidoti mācību kontrolpunkti un pretmobilitātes šķēršļi, notiks bezpilota lidaparātu un militāro lidaparātu lidojumi, kā arī iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi.
Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, uzsver domē. Intensīvākas mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas-Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Ziepniekkalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimēs.