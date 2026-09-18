Kultūras gardēži dodas baudīt dienvidafrikāņu soprāna Pritijas Jendes "eņģeļa balsi". FOTO
Piektdien Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē solokoncertu sniedza viena no mūsdienu spožākajām operzvaigznēm – dienvidafrikāņu soprāns Pritija Jende.
Koncertā viņa uzstājās kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri un spānu diriģentu Pablo Mjelgo, piedāvājot klausītājiem izcilu vokālās meistarības, muzikālās elegances un harismātiskas skatuves klātbūtnes apvienojumu.
Latvijas Nacionālās operas mājaslapā norādīts, ka Pritija Jende ir kļuvusi par vienu no spilgtākajām personībām klasiskās mūzikas pasaulē, iekarojot publikas un kritiķu atzinību ar savu starojošo balsi, tehnisko virtuozitāti un emocionālo patiesumu. "Rīgā Pritiju Jendi uzskatām par savējo, jo viņas profesionālā karjera sākās tieši šeit, Latvijas Nacionālajā operā, debitējot Mikaēlas lomā Žorža Bizē operā "Karmena", kā arī priecējot klausītājus vairākos galā koncertos. Viņas karjera attīstījusies strauji, un šodien māksliniece ir regulāra viešņa pasaules nozīmīgākajos opernamos, tostarp Metropolitēna operā Ņujorkā, Londonas Karaliskajā operā, Parīzes Nacionālajā operā, Vīnes Valsts operā un Milānas "La Scala"," teikts aprakstā.
Mākslinieces repertuārs aptver gan bel canto, gan franču un itāļu operu spilgtākās lomas. Viņa ir spoža Violeta Traviatā, Lučija operā Lucia di Lammermoor, Džuljeta operā Romeo un Džuljeta, Adīna Mīlas dzērienā u. c. Pritija Jende ir uzstājusies prestižākajās koncertzālēs visā pasaulē, regulāri piedaloties solokoncertos un galā programmās. Vairāku starptautisku konkursu laureāte un godalgota ierakstu māksliniece, kuras ierakstu albumi izdoti kompānijā "Sony Classical" un guvuši plašu atzinību, norāda Nacionālā opera.