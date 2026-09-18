Latvijas mediķe Sarmīte Cīrule atkal ievainota pēc krievu okupantu uzbrukuma Slovjanskā
Krievijas uzbrukumā Ukrainas pilsētai Slovjanskai cietusi Latvijas kaujas mediķe Sarmīte Cīrule, vēsta TV3.
Cīrules dzīvībai briesmas nedraud. Viņa TV3 pastāstīja, ka cietusi uzbrukumā pasta nodaļai, kur viņa bija ieradusies izņemt atsūtīto palīdzības sūtījumu. Sprādzienā mediķe tikusi iespiesta zem gruvešiem.
Mediķe nogādāta slimnīcā salīdzinoši drošākā Ukrainas reģionā.
Cīrule Krievijas iznīcinātājdrona uzbrukumā tika ievainota jau 2025. gada martā. Cīrule toreiz cieta laikā, kad kaujas mediķe ar cīņu biedriem devās glābt smagi ievainotu Ukrainas karavīru. Mediķe guva šķembu ievainojumus un kontūziju, bet pēc atlabšanas viņa atkal agriezās sniegt palīdzību frontes līnijā.
Cīrule jau no Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā sniedz atbalstu Ukrainas karavīriem, kuri cīnās smagākajos frontes flangos. Cīrule uzsvērusi, ka dara visu, lai glābtu karavīrus Ukrainā, jo Latvijas aizsardzība sākas tieši tur.