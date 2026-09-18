NBS komandieris Pudāns pavēsta, kāds ir apdraudējuma līmenis Latvijā
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns komentējis, kāds ir apdraudējuma līmenis Latvijā un reģionā.
Apdraudējuma līmenis Latvijā un reģionā nav mainījies, viņš paziņojis sociālajos tīklos. Pudāns uzsver, ka NBS pastāvīgi uzrauga drošības situāciju, cieši sadarbojoties ar sabiedroto izlūkošanas un drošības iestādēm. Situācijas izvērtējums tiek atjaunināts katru dienu, nevis tikai reaģējot uz atsevišķiem notikumiem.
Pudāns apliecina, ka NBS ir gatavi provokācijām. Patlaban Latvijā norisinās visaptverošas valsts aizsardzības mācības "Namejs", kurās piedalās arī sabiedroto vienības. Latvijas austrumos turpinās operācija "Vilkatis", bet uz Saeimas vēlēšanu laiku tiks pastiprināta NATO gaisa telpas patrulēšana.
Šajā nedēļas nogalē NATO Militārās komitejas sanāksmē Kopenhāgenā plānots apspriest alianses kopīgu reaģēšanu uz turpmākām iespējamām diversijām un sabotāžas mēģinājumiem, informē Pudāns.
Kā ziņots, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien pauda, ka Latvijai un Eiropai gaidāms sarežģīts rudens un ziema, jo Krievija turpina agresiju un ir iespējama tālāka eskalācija, tostarp Latvijā.
Prezidents norādīja, ka jau patlaban pieaug Krievijas inspirētu sabotāžas, spiegošanas un diversiju gadījumu skaits pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem. Vienlaikus fakti patlaban neliecinot par gatavošanos plaša mēroga Krievijas iebrukumam NATO vai Eiropas Savienības teritorijā, jo nav vērojama tam nepieciešamā spēku koncentrācija.
Rinkēvičs uzsvēra, ka tuvākajās nedēļās lielākie riski Latvijā saistīti ar Saeimas vēlēšanām un var ietvert kiberuzbrukumus, migrācijas spiedienu uz Baltkrievijas robežas, dronu incidentus un informatīvās kampaņas. Tādēļ pirms vēlēšanām Latvija lūgusi palielināt NATO gaisa patrulēšanas iznīcinātāju klātbūtni un pagarināta operācija "Vilkatis".
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Valsts prezidents klāsta, ka šis ir trauksmains laiks, lietas strauji mainās un nākamie mēneši Latvijai, tāpat kā daudzām citām valstīm, nebūs viegli. Rinkēvičs uzsver, ka Latvijas aizsardzības un iekšlietu sistēmas apzinās atbildību un riskus un dara maksimāli daudz, lai tos mazinātu.
"Ko šobrīd var izdarīt katrs no mums: pats tuvākais piedalīties vēlēšanās, atbalstīt Nacionālos bruņotos spēkus un Zemessardzi, ziņot tiesībsargiem par aizdomīgām aktivitātēm un rast jebkādas idejas, kā stiprināt mūsu Latviju," pauž Valsts prezidents.