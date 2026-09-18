Lētticīgām dāmām izkrāpj fantastisku naudu, solot "noņemt lāstu" un "sakārtot privāto dzīvi"
Valsts policijā (VP) saņemti divi iesniegumi no personām, kuras, cerot uz "gaišreģu" palīdzību, internetā sastaptām personām pārskaitījušas gandrīz 160 000 eiro, taču solīto palīdzību nav saņēmušas, informēja VP.
Patlaban VP rīcībā esošā informācija liecina, ka abos gadījumos cietušās sievietes sociālajā vietnē "Facebook" pamanījušas reklāmas, kurās piedāvāti "gaišreģu" pakalpojumi. Vienā gadījumā "gaišreģe" piedāvājusi psiholoģisko palīdzību un lāsta noņemšanas rituālu, savukārt otrajā gadījumā solīts veikt maģisku rituālu un sakārtot privāto dzīvi.
Abas cietušās sievietes ilgākā laika posmā, sazinoties ar iespējamajām krāpniecēm, pārskaitījušas un nodevušas tām 118 000 eiro un 39 000 eiro. Vienā no gadījumiem cietusī veica ne tikai naudas pārskaitījumus uz bankas kontiem, bet arī pēc krāpnieku norādījuma ievietoja naudu pakomātā un nodeva to kurjeram.
Abos gadījumos sievietes, saprotot, ka solītie maģiskie rituāli nav devuši rezultātu, centās atkārtoti sazināties ar "gaišreģēm", taču atbildes vairs nesaņēma.
VP par notikušo sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas - par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziegumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un vispirms rūpīgi izvērtēt piedāvātos pakalpojumus.