VIDEO: domāja, ka neviens neredzēs - policijas drons Rīgā pieķer desmitiem nekaunīgu šoferu
Domājot, ka viņu manevri paliks nepamanīti, vairāki Rīgas autovadītāji sastrēgumus apbraukuši pa sabiedriskā transporta joslu un drošības saliņām.
Valsts policija šīs nedēļas laikā akcijas “ROADPOL drošības dienu” ietvaros Rīgā veica vairākas pastiprinātas pārbaudes ceļu satiksmē, piesaistot kolēģus ar droniem. Valsts policijas Tehniskā atbalsta vadības nodaļas darbinieki ar drona palīdzību pārbaužu laikā kopumā fiksēja 31 autovadītāju, kuri klaji ignorēja apkārtējo satiksmes dalībnieku intereses.
Piemēram, vairāki šoferi apbrauca vairākus sastrēgumā esošus transportlīdzekļus pa sabiedriskā transporta joslu, kā arī pa “pa drošības saliņu”, kas attiecīgi tiek uzskatīta par agresīvu braukšanu, par ko paredzēta administratīvā atbildība – transportlīdzekļa vadītājam paredzēts naudas sods no 70 līdz 280 eiro un seši soda punkti.
Vēl bez agresīvas braukšanas Valsts policijas darbinieki konstatēja arī citus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, tostarp par luksofora atbilstošā signāla neievērošanu, par ceļa zīmju neievērošanu, atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu un drošības jostu neizmantošanu, kā arī citiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Kopumā visu trīs dienu laikā šajās pārbaudēs policija uzsāka 97 administratīvā pārkāpuma procesus.
Valsts policija atgādina, ka ceļu satiksmes noteikumu ievērošana ir būtiska ikviena satiksmes dalībnieka drošībai. Autovadītāji aicināti būt īpaši uzmanīgiem, ievērot luksoforu signālus, ceļa zīmju noteiktās prasības un atļauto braukšanas ātrumu, kā arī neapbraukt sastrēgumus vietās, kur tas nav atļauts. Policija arī turpmāk veiks pastiprinātas satiksmes kontroles un izmantos tās rīcībā esošos tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi konstatētu pārkāpumus un novērstu bīstamu ceļu satiksmē.
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Tāpat policija atgādina, ka no 16. līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija “ROADPOL Drošības dienas”, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai.