Gan spokaina terapija, gan dzejas lasījumi - Indras Vilipsones kultūrpieturas. Ko ieplānot no 21. septembra līdz 27. septembrim?
Nedēļa ir starta pozīcijā, šodien varu padalīties ar savu kultūrplānojumu un mazliet arī no pagājušās nedēļas aizlienēt vienu ieteikumu, taču nu pēc kārtas…
Dailes teātra Jaunajā zālē Dmitrija Petrenko jauniestudējuma “Mirdzošā pilsēta” pirmizrāde ir aizvadīta, es noteikti došos skatīties parastā vakarā, tā man labāk patīk. Ļoti augstu vērtēju Režisoru, gan kā profesionāli, gan kā cilvēku, vienmēr ar prieku gaidu viņa izrādes un Dailes teātris Dmitrijam nav svešs, tur veikts gana… Vienmēr atcerēšos izrādi “Visas viņas grāmatas”, kas manī atstājusi nospiedumu uz visu dzīvi, nu daudz kas palicis atmiņā, bet laiks jauniem iespaidiem… Kas tad ir “Mirdzošā pilsēta” – sēras un vientulība, ilgas un egoisms, noslēpumi un atklāsmes, kā arī kādas liktenīgas sievietes spoks divu vīriešu pasaulē… Tiktāl intriga par īru dramaturga Konora Makfērsona lugu “Mirdzošā pilsēta”, kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2004. gadā “Royal Court” teātrī Londonā.
Režisors Dmitrijs Petrenko: “Skatītājs redzēs to, kas notiek psihoterapijas kabinetā aiz slēgtām durvīm, kad pie terapeita atnāk cilvēks, kas ar kaut ko savā dzīvē netiek galā. Bet šajā gadījumā ir vēl viens personāžs, kas varētu būt spoks, iespējams, vīzija, ar ko saskaras viens no varoņiem. Tāpēc tāds žanrs – “spokaina terapija”. Katrā lugā man ir cits uzdevums. Šajā izrādē vēlos izcelt pašu tēmu, kas ir ļoti svarīga mums visiem –, arī mums šeit veidojot izrādi. Par to, ka pienāk kaut kāds brīdis, kad visi saprotam – man ir 40+ vai 50+, es jau it kā kaut ko esmu dzīvē sasniedzis, taču vienā brīdī parādās arī jautājums: pagaidi, vai tas jau ir viss, vai tomēr būs vēl kaut kas? Visiem pa reizei ir bijuši šie jautājumi un iekšējie konflikti, ar kuriem katru dienu dzīvojam. Un tad ir labs jautājums, vai ir labi no dzīves vēlēties kaut ko vēl? Vai pietiek ar to, kas ir, un tas jau ir daudz.”
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Došos! Ak jā, teātris žanram devis apzīmējumu – spokaina terapija…
Savukārt Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs 23. septembrī plkst. 18.00 ekspozīcijā “Prokrastinācija un radīšana” Mārstaļu ielā 6, Vecrīgā, jau otro reizi aicina uz dzejas lasījumu vakaru “Trīs dzejā – Fricis, Kirils, Ģirts”. Dzejas vakarā aktieris Ģirts Krūmiņš lasīs divu autoru – latviešu literatūras klasiķa Friča Bārdas un mūsdienu dzejnieka Kirila Ēča – darbus. Vakara muzikālo noskaņu veidos komponists Jēkabs Nīmanis. Šī būs jau otrā reize, kad Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā dzejas programmu, kuras centrā ir dažādu paaudžu autoru saruna pāri laikam. Meklējot kopīgo starp abiem dzejniekiem, Ģirts Krūmiņš atzinis: “Man interesēja, vai ir kaut kāds kodols, kas saglabājas ārpus laika un vecuma. Un man šķiet, ka ir.”
Runājot par Friča Bārdas un Kirila Ēča dzejas saikni, aktieris norāda, ka “abi dzejnieki savā stilā, veidā un laikā runā par savas pasaules un dzīves skaistumu, kas slēpjas .ikdienišķās lietās un apkārt esošajā dabā. Bet varbūt tas ir vēl kas cits un vārdiem neaprakstāms.”
Man gadījās noklausīties ļoti interesantu radio pārraidi, kurā Ģirts Krūmiņš un Kirils Ēcis savulaik stāstīja par šo ieceri, ļoti intriģējoši, jādodas vērot un klausīties.
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Turpināšu ar izcilā Latvijas tekstilmākslinieka Rūdolfa Heimrāta simtgadei veltīto izstādi “Mantojums”, kura Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) norisināsies līdz 22. novembrim, tā izgaismo Latvijas tekstilmākslas skolas izveidotāja, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Rūdolfa Heimrāta (1926–1992) daudzpusīgo radošo mantojumu un nozīmīgo ieguldījumu Latvijas un Baltijas tekstilmākslas attīstībā 20. gadsimta otrajā pusē. Līdzās gobelēniem, dekoratīvajām tekstilijām, keramikai un audumu apdruku dizainiem ekspozīcija ietver meistara dzīves laikā nerealizētas ieceres un vērtīgus audiovizuālos materiālus, kas ļauj tuvāk iepazīt mākslinieku kā personību. Īpaša uzmanība pievērsta viņa sadarbībai ar arhitektiem, devumam interjera dizainā un pedagoģiskajā darbā, kas ietekmējis vairākas Latvijas tekstilmākslinieku paaudzes. Mākslinieks pats reiz teicis “Es labprāt sēžu stellēs un aužu. Viss tas periods līdz tam paiet vienās šaubās un mokās. Mani apstāj dažādi varianti, un tā es varētu bez gala, bet, kad esmu stellēs, varu no sirds teikt, ka esmu laimīgs. Gatavojos tam kā rituālam, sakārtojis visus materiālus, izraugos skaņu plates, un tā, skanot izvēlētai mūzikai, aužu pavedienu aiz pavediena. Kājas un rokas kustas nepārtraukti, tikai galva kā tiek priekšpusdienā noliekta, tā paliek līdz vakaram, un esmu laimīgs.”
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Jādodas skatīties!
Un nobeigumā, kā jau teicu, mazs solis atpakaļ aizvadītajā nedēļā, nezinu kā jums, bet man šis laika periods starp vasaru un apkures sezonas sākumu nereti mudina ierušināties pledos un villainēs un vienā mierā savā klēpja datorā noskatīties kādu filmu, seriālu vai labu raidījumu… šoreiz nejauši uzdūros un kinolenti, kuru vairākkārt esmu skatījusies kinoteātrī, bet nolēmu ļauties vilinājumam vēlreiz izdzīvot un piedzīvot režisores Annas Vidulejas spēlfilmas “Homo novus” varoņu gaitas un ļauties īpaši iemīļotiem aktierdarbiem, kas te ir birums. Biju ļoti gandarīta, varbūt jūs arī vēlaties. Pēc Anšlava Eglīša romāna “Homo novus” motīviem veidotā filma, kas ar smaidu skatās uz kaislībām 30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē, manuprāt, ir pērļu virtene visās kategorijās. Nu tā man šķiet. Neuzstāju.
Vēlu visu jauku un kultūrbagātu!