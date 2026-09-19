Saldus un Brocēnu spēku apvienošana senioru skolā
Gaidāmais rudens Brocēnu un Saldus senioru dzīvē iezīmē jaunu posmu, jo darbu sāks senioru skola. Šis projekts, ko organizē Saldus pilsētas pensionāru biedrība sadarbībā ar novada aktīvistiem, ir pirmais solis, lai abu pilsētu seniori savus spēkus apvienotu vienotā programmā.
Līdz šim katra puse darbojusies savā vidē – Brocēnos ap bibliotēku un Sociālo nodaļu, bet Saldū savā Pensionāru biedrības mājā. Tagad radīts kopīgs pamats, lai satiktos, mācītos un bagātinātu cits citu.
Lai mācību programma patiešām atbilstu dalībnieku vēlmēm, iepriekš tika veikta aptauja. Tās rezultāti skaidri iezīmēja galvenās prioritātes – aptuveni puse dalībnieku izteica vēlmi regulāri apgūt veselībpratību nodarbībās kopā ar fizioterapeitu, kā arī piedalīties radošajās un kultūras aktivitātēs. Līdztekus tam saglabājas interese arī par digitālajām prasmēm, taču auditorijas prasības ar katru gadu kļūst aizvien augstākas.
No kartona kartītēm līdz pirmajiem soļiem datorprasmēs
Valda Ozoliņa ar smaidu atceras savu darba gaitu pirmsākumus, kad bibliotekāra ikdienas rutīna bija izsniegt grāmatas un aizpildīt kartona kartītes. Viss mainījās līdz ar 21. gadsimta sākumu un datoru ienākšanu – tas bija milzīgs solis uz priekšu gan pašiem bibliotekāriem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Bibliotēka strauji kļuva par modernu mūžizglītības centru, kurā cilvēkiem rast atbildes uz jaunā laikmeta izaicinājumiem. Valda stāsta, ka tieši tur arī radās pirmie aizmetņi senioru izglītošanās procesam Brocēnos. “Senioru skolas būtība, kā es to saprotu, ir mūžizglītība. Personīgi man šī tēma kļuva aktuāla, sākoties 21. gadsimtam, kad bibliotēkās ievilka internetu un uzstādīja datorus. Cilvēki nāca un teica – tu jau visu ko māki, Valda, bet kā lai es iemācos? Un tad sapulcējās pirmie seši cilvēki, kuri izteica vēlmi iemācīties lietot datoru. Pirmie seši iedrošināja nākamos sešus. Radās interese arī par citām tēmām, jo visi gribēja turpināt mācības. Tā faktiski sākās Lasītāju klubs Brocēnos. Tajā laikā man svarīgāka par visu likās šī saikne ar iedzīvotājiem – atrast to sadarbības modeli un izveidot mācību tēmas, kuras es varu pati izstāstīt vienkāršā, saprotamā valodā.”
Bibliotēka – atbalsts kopienai
Valdas Ozoliņas iesaistīšanās senioru skolas darbībā nav nejauša, jo darba gaitās sabiedrības izglītošana jau kļuvusi par sava veida misiju. “Gadu gaitā bibliotekāra loma ir kļuvusi neaptverami daudzpusīga. Tas vairs nav tikai cilvēks pie grāmatu plaukta, bet gan mediators, organizators un sociālais atbalsts.” Viņa to raksturo kā nemitīgu pārslēgšanos starp divām galējībām – no ārkārtīgi ekstravertas un atvērtas personības publiskos pasākumos līdz uzmanīgam, introvertam darbam ar datiem un informācijas sistēmām.
Vienlaikus bibliotēka kļuvusi par patvērumu visām paaudzēm – tur bērnudārza audzēkņi iemīl lasīšanu, pētot krāšņus grāmatu vākus, kamēr vecāka gadagājuma ļaudis atrod iedrošinājumu un sarunu biedrus. Durvīm uz bibliotēku pat ielikts caurspīdīgs stikls, lai ikviens ienācējs jau pa gabalu sajustu drošību un draudzīgu gaisotni. Tieši bibliotēkas ir vieta, kur visā Latvijā notiek senioru skolu nodarbības.
Lasītāju kluba spēks un kopā būšanas rituāli
Senioru aktīva līdzdalība sabiedriskajos procesos Brocēnos ir gadiem lolots process. Valda uzsver, ka iniciatīva bieži nākusi no pašiem cilvēkiem, kuri pamanījuši citviet notiekošo un vēlējušies līdzīgas iespējas savā apkaimē.
Pirms pandēmijas Lasītāju klubs jau bija izaudzis līdz pat pussimtam regulāru dalībnieku, un iknedēļas tikšanās kļuva par gaidītu rituālu ar stingri izstrādātu ritmu. Pasākumi mērķtiecīgi tika rīkoti nedēļas vidū un rīta pusē, kad senioriem ir visvieglāk veltīt laiku sev, netraucējot nedēļas nogales ģimenes rūpēm.
Valda skaidro bibliotēkas patieso spēku mazpilsētā: “Cilvēks ir patiesi apmierināts un laimīgs tad, kad tiek pārsniegtas viņa gaidas. Ieejot bibliotēkā, ikvienam ir sava vajadzība, un, ja tur izdodas atrisināt šo kultūras vai informācijas jautājumu, cilvēks aiziet gandarīts. Viņš savā kopienā ir atradis atbalsta punktu. Vieniem tas varbūt nepatiks, bet patiesībā ļoti daudz ko var izdarīt bez papildu naudas, ja vien tu ieklausies, ko cilvēkiem konkrētajā brīdī vajag, sadzirdi to un vienkārši piedāvā risinājumu, piemēram, sanākam otrdienā desmitos un pastrādājam.”
Cīņa par uzmanību un satura kvalitāti
Valda norāda, ka mūsdienās galvenā cīņa ir par cilvēka uzmanību. Tehnoloģijas piedāvā vieglu un pasīvu laika kavēkli ar īsiem video, ar kuriem konkurēt ir sarežģīti, jo tie neprasa piepūli un piecelšanos no dīvāna. Tomēr klātienes tikšanās un izglītošanās dod to, ko nespēj sniegt neviens ekrāns, – patiesu savstarpējo saikni un drošības izjūtu.
Seniori, kuri nāk uz nodarbībām, satiekas arī uz ielas, pārrunā aktualitātes, brīdina cits citu par jaunākajiem krāpniecības paņēmieniem un palīdz saglabāt modrību mūsdienu sarežģītajā ikdienā. Šāda socializācija uztur možu prātu un stiprina kopienas drošības tīklu.
Valda atklāti runā par savu atbildību un augstajiem mācību satura standartiem: “Mēs esam sasnieguši tādu zināšanu līmeni, kurā gribas iet tālāk un dziļāk. Es ļoti baidos no tādām lekcijām, kas varētu būt garlaicīgas. Man kādreiz projektos piedāvāts – nauda ir, lektors atbrauks un vienkārši nolasīs slaidus no ekrāna. Es neesmu ar mieru rīkot šādas formālas tikšanās, jo pietiks ar pāris tādām reizēm, lai cilvēki uz bibliotēku vairs neatnāktu. Mana atbildības izjūta pret auditoriju ir pārāk liela, tāpēc es cenšos būt kā vidutāja starp pasniedzēju un klausītājiem, lai tēma tiktu pasniegta vajadzīgajā dziļumā. Šai senioru skolai jābūt tādai, lai mūsu gaidas tiktu piepildītas un pat pārsniegtas.”