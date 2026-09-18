Atbalsts nepieciešams Guntai Ančai, kas visu mūžu palīdzējusi citiem
Gadiem ilgi Gunta Anča cīnījusies par cilvēku ar invaliditāti tiesībām Latvijā un Eiropā, bet tagad, slimībai progresējot, viņai pašai sākusies smaga cīņa par patstāvības saglabāšanu.
Gunta kopš bērnības sadzīvo ar spinālo muskuļu atrofiju (SMA), un slimības progresēšanas apturēšanai viņai nepieciešama dārga medikamentu terapija. Gada ārstēšanas kursam nepieciešami 132 517,84 eiro.
Trīs gadu vecumā Gunta zaudēja spēju pārvietoties ar atbalstu un mācījās dzīvot ratiņkrēslā. Kad rokas kļuva vājākas, viņa apguva jaunākās tehnoloģijas un balss vadību, lai saglabātu pēc iespējas lielāku patstāvību. Slimība nekad nav atturējusi Guntu no aktīvas dzīves un darba.
Vadot Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO”, viņa gadiem ilgi aizstāvējusi cilvēku ar invaliditāti intereses, cīnījusies par citiem, iedvesmojusi un meklējusi risinājumus arī situācijās, kad šķitis, ka visas durvis ir slēgtas. Taču tagad slimība turpina progresēt, un Guntas spēki pamazām izsīkst. Rokas kļūst arvien vājākas, viņa vairs nevar pati paēst, un ikdienas pamatlietās nepieciešama cita cilvēka palīdzība.
Ja Gunta zaudēs atlikušo roku spēku, viņa vairs nevarēs pati vadīt savu elektrisko ratiņkrēslu, lietot telefonu un datoru vai turpināt strādāt. Slimībai progresējot vēl tālāk, tiks ietekmēta arī spēja rīt un elpot.
Šobrīd Latvijā ir pieejama terapija, kas var apturēt slimības progresēšanu. Tā nevar atjaunot jau zaudētās spējas, taču var palīdzēt saglabāt to, kas Guntai vēl ir - patstāvību, iespēju strādāt, sazināties un turpināt aktīvu dzīvi. Diemžēl pieaugušajiem šī terapija netiek apmaksāta par valsts līdzekļiem, un tās izmaksas Guntai pašai nav iespējams segt. Zāļu iegādei ik pēc četrām nedēļām nepieciešami 10 193,68 eiro, bet gada terapijas kursam - 132 517,84 eiro.
Gunta pati saka: “Man vēl ir tik daudz ieceru un plānu, ko dot Latvijai un cilvēkiem man apkārt. Es gribu turpināt strādāt, tikties ar cilvēkiem un pārstāvēt mūsu valsti pasaulē. Tādēļ es uzdrīkstos lūgt jūsu atbalstu. Jūsu ziedojums man nozīmē nevis vienkārši medikamentu, bet iespēju palikt savās mājās, saglabāt cieņu un turpināt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Lūdzu, palīdziet man neatdot slimībai visu, kas man ir tik svarīgs.”
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Ziedot var:
- Portālā Ziedot.lv ar internetbankas vai maksājuma kartes starpniecību Ziedot.lv/guntai
- Jebkurā bankas filiālē uz Ziedot.lv kontu, norādot mērķi “Palīdzība Guntai Ančai’
Fonds "Ziedot.lv", Reģ. Nr 40008078226
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