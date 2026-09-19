Timurs Tomsons skaidro, kāpēc Rīga vēl nespēj konkurēt ar Liepāju un kā "Latvijas koncertiem" veiksmīgi attīstīties
Pirms VSIA "Latvijas koncerti" vadības Timurs Tomsons deviņus gadus vadīja Liepājas koncertzāli "Lielais dzintars", kur pieredzējis mūsdienīgas koncertzāles nozīmi pilsētai - uz koncertiem brauca arī ārvalstu klausītāji, dažviet pat piektā daļa biļešu tika pārdota Lietuvas publikai, un zāle kļuvusi par nozīmīgu Liepājas ekonomiskās attīstības daļu.
Runājot par Rīgas filharmoniju, viņš atzīst, ka patlaban galvaspilsēta starptautiskiem tūristiem un mūzikas kritiķiem līdzvērtīgu piedāvājumu nevar sniegt, jo pieejamās telpas neatbilst profesionāla vērtējuma standartiem. Darbu "Latvijas koncertos" Tomsons sācis ar 90 dienu plānu - individuālām sarunām ar darbiniekiem, uzņēmuma darbības izvērtēšanu un darbu pie jaunas 2027.-2032. gada stratēģijas. Viņš atzīst, ka atkārtota finansējuma samazinājuma gadījumā pirmā ciestu kamermūzikas programma, un norāda uz mūziķu zemā atalgojuma radītajām strukturālajām problēmām - daļa jauno mūziķu izvēlas doties strādāt uz ārzemēm
Jūs savu vadības pieeju raksturojāt kā dialogā un līdzdalībā balstītu. Kā šī pieeja ir jau izpaudusies, strādājot "Latvijas koncertos", un kur tā devusi pozitīvus rezultātus?
Manuprāt, demokrātisks vadības princips ir labākais uzņēmuma ilgtermiņa attīstībai, un darbinieku līdzdalība ilgtermiņā nes augļus. Ienākot uzņēmumā, izveidoju sev 90 dienu plānu. Viens no uzdevumiem bija situācijas audits, individuāli runājot ar vadības līmeņa darbiniekiem, administrāciju, menedžmentu un mūziķiem, lai saprastu, kādā situācijā uzņēmums patlaban atrodas. Daudzi šīs sarunas novērtēja un teica, ka pirms tam viņu viedoklis nav prasīts. Tas ir pirmais solis, lai ar kolektīvu izveidotu uzticēšanās kultūrā balstītas attiecības.
Demokrātisks princips nenozīmē visatļautību. Tas nozīmē arī skaidru atbildību un sasniedzamos rādītājus. Man kā vadītājam ir svarīgi iesaistīt darbiniekus un veidot uzticēšanās kultūru. Pagaidām redzu, ka tas ir bijis pareizais lēmums.
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Viena no konkrētajām pārmaiņām bija izmaiņas uzņēmuma struktūrā. Uzņēmumā, kurā strādā aptuveni 115 darbinieki, ir vajadzīga moderna, uz attīstību vērsta personāla vadība. Līdz šim tā vairāk bija kadru nodaļa, kas bija pakļauta juridiskajai funkcijai un galvenokārt nodarbojās ar dokumentu apriti.
Intervijas ar personāla vadītāja amata kandidātiem ir noslēgušās, un septembrī šī funkcija sāks darbu. Redzam, ka daudz vairāk ir jāstrādā ar darbinieku iesaisti, uzņēmuma kultūru, līdzdalību un motivācijas sistēmas izstrādi, un, protams, citām lietām, kas ir vajadzīgas mūsdienīgā uzņēmumā.
Šīs ir dažas no lietām, ko pirmajos mēnešos esam paveikuši. Redzu, ka darbiniekiem ir lielas cerības. Vēlos, lai uzņēmuma lēmumi tiktu vērtēti arī ar darbinieku acīm un viņu viedoklis ar personāla vadītāja starpniecību tiktu vairāk ņemts vērā.
Kas vēl ietilpa 90 dienu darāmo darbu sarakstā?
Ja runājam par manu 90 dienu plānu, pirmā mēneša uzdevums bija tā dēvētā klausīšanās tūre - klausīties un iedziļināties. Otrajā mēnesī bija jāsaprot uzņēmuma operacionālā darbība un situācija, jo atnācu gada vidū, kad jāsāk 2027. gada plānošana.
Mākslinieciskajai plānošanai piegājām tā, lai tas nebūtu katra kolektīva individuāls plāns. Runājām ar visiem kolektīviem kopā, un katrs varēja redzēt, ko ir ieplānojuši pārējie. Man šķiet, ka rezultātā starp kolektīviem sāka veidoties sinerģija, kuras iepriekš, iespējams, trūka, jo katrs vairāk darbojās savā jomā.
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Trešais uzdevums, kas jāveic arī atbilstoši Kultūras ministrijas noteiktajam, ir stratēģijas izstrādes sākšana. Uzņēmuma līdzšinējās stratēģijas termiņš ir beidzies, tādēļ bija jāsāk padziļināts darbs pie 2027.-2032. gada stratēģijas.
Kāda būs uzņēmuma jaunās stratēģijas izstrāde?
Tas ir sarežģīts darbs, ņemot vērā neskaidro vidi, kurā dzīvojam. Neskaidrības ir gan finansējuma, gan infrastruktūras ziņā. Ceram, ka nākamajos piecos gados radīsies cerība uz Rīgas filharmoniju, taču tas patlaban nav atkarīgs no mums.
Strādājam ar to, kas mums ir, runājam par uzņēmuma vērtībām, mērķiem, vīziju un uzdevumiem. Augustā notika darbinieku kopsapulce, kurā stāstījām, kā mums gājis pirmajā pusgadā, kādi ir mērķi otrajai gada pusei un plāni 2027. gadam.
Sapulcē centāmies noskaidrot darbinieku viedokli par uzņēmumu un to, kā viņi redz tā attīstību. Ir svarīgi, lai stratēģija nenāktu tikai no vadības, bet tās izstrādē līdzdarbotos paši darbinieki. Tas nozīmē, ka daļa atbildības pāriet arī uz darbinieku pleciem, taču tad viņi labāk izjūt nepieciešamību piedalīties uzņēmuma nākotnes attīstībā.
Otrā gada puse būs ārkārtīgi aktīva, nosakot mērķus, kas nāks ne tikai no vadītāja, bet arī no kolektīviem un darbiniekiem.
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Ņemot vērā jūsu iepriekšējo pieredzi Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars", vai tur gūto pieredzi jūs mēģināt pārnest uz "Latvijas koncertiem", lai tie kļūtu par modernu institūciju?
Protams, ir lietas, ko man izdevās paveikt Liepājas koncertzālē. Tomēr ir grūti salīdzināt vienu koncertzāli un infrastruktūras objektu ar institūciju, kas pārvalda trīs kolektīvus - "Sienfonietta Rīga", Latvijas Radio bigbendu un Latvijas Radio kori - un ļoti daudz spēka velta tieši produktu jeb koncertu veidošanai. Līdz ar to akcenti ir citi.
Taču principi, pēc kuriem jādarbojas mūsdienīgam, 21. gadsimta uzņēmumam, ir tas, ko varu paņemt līdzi no Liepājas. Esmu pateicīgs, ka Liepājā man bija iespēja izveidot komandu no cilvēkiem, kuri deg par savu profesionālo darbu. Manuprāt, svarīgi ir arī tas, ka Liepāja ar šo profesionālo komandu ir devusi iedvesmu domāt un sapņot par lielām lietām.
Šo pieredzi labprāt pārnestu arī šeit. Tiklīdz mēs vairs nesapņojam, mēs kļūstam vienkārši par administratīvu uzņēmumu. Darbinieki to sajūt, un dinamika un iedvesma vienkārši pazūd. Mans uzdevums ir panākt, lai darbinieku acīs saglabātos šī uguns un viņi būtu gatavi kopā virzīties uz lielajiem mērķiem. Ne vienmēr tos izdodas sasniegt, bet uz to ir jāvirzās.
Rīgā tas nav tik vienkārši, jo divus gadus pēc kārtas mums ir samazināts valsts finansējums un trūkst infrastruktūras. Izaicinājumu ir daudz. Mans uzdevums ir strādāt, lai šī uguns darbiniekos nenodzistu. Ceru, ka Liepājas gars un lielie sapņi ienāks arī šeit, Rīgā.
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Jūs pieminējāt komandu Liepājā. Cik lielā mērā "Latvijas koncertos" ir izdevies šajā īsajā laikā to saukt par savu komandu?
Jāsaka, ka samērā viegla bija tieši atgriešanās uzņēmumā. Šeit esmu strādājis jau iepriekš - darbu sāku 2013. gadā. Atgriežoties redzēju, ka komandas vadošo darbinieku loks, ir mainījies maz.
Aptuveni puse darbinieku šeit strādā ilgāk par desmit gadiem. Tas ir lojalitātes apliecinājums uzņēmumam un ļoti augsts rādītājs. Ir darbinieki, kuri šeit strādā pat 20 gadus, un es to ļoti novērtēju. Tas bija liels pluss.
Sākot darbu, man bija svarīgi uzklausīt šo cilvēku pieredzi, tādēļ saruna parasti sākās ar jautājumu: "Kā tu šeit jūties?" Uzņēmums piedzīvojis pietiekami daudz pārmaiņu gan vadībā, gan mākslinieciskajā ziņā. Man bija svarīgi saprast, vai darbinieks šeit jūtas pietiekami labi, lai turpinātu darbu.
Secinājām, ka uzņēmumā ir ļoti daudz profesionālu un lojālu darbinieku, bet sarežģītāka bijusi tieši sadarbība starp nodaļām. Šogad mums jāuzlabo vadības un komunikācijas prasmes un kompetences, lai sadarbība starp kolektīviem un tā saukto mātes organizāciju - "Latvijas koncertu" administrācijas bloku - kļūtu daudz labāka.
Viens no darbiem būs saistīts arī ar zīmola arhitektūru. Vērtēsim, kāda ir saikne starp "Latvijas koncertiem" un kolektīviem un kā šo saikni padarīt daudz skaidrāku, vienojot kolektīvus ciešākā sadarbībā.
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Ko jūs domājat ar zīmola arhitektūru?
"Latvijas koncertu" pārvaldībā ir vairāki zīmoli - "Sinfonietta Rīga", Latvijas Radio koris un Latvijas Radio bigbends. Runājot ar mūziķiem, redzam, ka viņi bieži sevi neuztver kā daļu no "Latvijas koncertu" uzņēmuma. No vienas puses, tas ir loģiski, jo katram ir spēcīga piederība konkrētajam muzikālajam kolektīvam. Tad rodas jautājums, kāda ir "Latvijas koncertu" loma.
Mūsu ideja ir, ka "Latvijas koncerti" ir organizācija, kas atbalsta šos kolektīvus un to radošās iniciatīvas. Mēs esam kvalitātes garants no administratīvā, tehniskā un mārketinga skatupunkta. Ja pie kāda pasākuma ir norādīts, ka to atbalsta "Latvijas koncerti" vai ka tas ir "Latvijas koncertu" produkts, cilvēkam būtu jāzina, ka tas vienmēr būs kvalitatīvs un augstā līmenī.
Vai līdz šim ir nācies pieņemt nepopulārus lēmumus vai varbūt prognozējat, ka ar tādiem būs jāsaskaras, gan runājot par stratēģiju, gan finansējuma samazinājumu? Kam jūs būtu gatavi samazināt līdzekļus?
Esmu pateicīgs iepriekšējai valdes loceklei Zandai Strumpei, kura aizvietoja iepriekšējo "Latvijas koncertu" vadītāju Guntaru Ķirsi. Viņa bija uzņēmuma finanšu direktore un finansējuma samazināšanu piedzīvoja jau otro gadu pēc kārtas. Viņa faktiski uzņēmās nepopulāros lēmumus par budžeta samazināšanu.
Es uzņēmumā atnācu gada vidū, kad šis "melnais darbs" jau bija izdarīts, un manā pārziņā būs nākamā gada budžets. Ļoti ceru, ka profesionālā māksla, kas jau vairākus gadus pēc kārtas ir "badināta", nepiedzīvos finansējuma samazinājumu trešo reizi.
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Ja tas tomēr notiks, mana prioritāte vienmēr būs trīs kolektīvi. Tiem mēs nedrīkstam pieskarties, jo tas uzreiz nozīmētu kvalitātes kritumu. To nevaram pieļaut ne no klausītājiem piedāvātās kvalitātes, ne klausītāju skaita viedokļa.
Apdraudētas būtu dažas programmas, piemēram, kamermūzikas programma, festivāli, kas nodrošina starptautisko apriti. Tas nāktu mazākumā. No kamermūzikas programmas mums būtu ļoti grūti atteikties emocionāli, jo tā nodrošina saikni ar reģioniem. Mūsu zīmols ir "Latvijas koncerti", un tieši ar šo programmu ik gadu piedāvājam 50 līdz 60 koncertus visdažādākajās Latvijas vietās.
Diemžēl kamermūzikas programma būtu viena no pirmajām, kas nonāktu zem sitiena. Mēs cīnīsimies, lai tas nenotiktu, jo kamermūzika ir pamats daudzām muzikālās kvalitātes lietām.
Kompromisus varētu meklēt, taču ir lietas, ko vairs nevaram atļauties darīt, jo esam nonākuši strupceļā. Valstij jāsaprot, ka šeit vairs nav iespēju vienkārši turpināt samazināšanu. Tad ir jāveic strukturālas pārmaiņas, un tas ir daudz nopietnāk nekā vienkārši vēlreiz samazināt kādu finansējuma daļu. Tas nozīmētu slēgšanu un arī darbinieku skaita samazināšanu, kas ir smags process.
Strukturālas pārmaiņas - vai varat iezīmēt, kā tas izskatītos jūsu pusē?
Mums ar Kultūras ministriju būtu ļoti skaidri jārunā par to, ko darām ar šīm programmām, proti, vai slēdzam un kuras slēdzam, vai tā būtu bērnu un jauniešu programma, vai slēdzam kamermūzikas programmu. Es nevaru pieļaut kolektīvu samazināšanu. Ministrijai būtu jāvērtē, vai pārmaiņas meklējamas kultūrizglītībā vai kādās citās kultūras nozares jomās.
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Esam nonākuši fāzē, kad kolektīviem gandrīz vairs nav iespējams pieskarties. Jau patlaban atrodamies daudz zemākā izejas punktā nekā mūsu Baltijas kolēģi. Finansējumam vienkārši vairs nav, kur kristies, tādēļ pret vēl vienu samazinājumu es būtu ļoti skeptisks.
Mūziķu atalgojums Latvijā ir zemāks nekā kaimiņvalstīs. Ja valsts turpinās taupīt, kā motivēt mūziķus nepamest kolektīvus?
Tas ir sarežģīts jautājums. Valsts piešķir noteiktu finansējumu viena profesionāla mūziķa vidējam atalgojumam. Tas ir konkrēts skaitlis uz vienu mūziķi, kam būtu jāgarantē spēja turpināt darbu nozarē. Pēc tam mūsu ziņā ir, kā šo naudu sadalām kolektīva iekšienē atkarībā no tā, vai tas ir koncertmeistars vai "tutti" mūziķis.
Taču labi redzam, ka mūziķis ar vienu darbu visbiežāk nevar izdzīvot, ir jāstrādā vairākos darbos. Bieži vien darbs kolektīvā tiek savienots ar darbu izglītības iestādē, citā kolektīvā vai ar citiem muzikāliem darbiem. Tas nozīmē ilgas mēģinājumu stundas un darbu vakaros vai svētku dienās, kad citi cilvēki parasti pavada laiku ar ģimeni. Turklāt mūziķim nepieciešamas ļoti ilgas individuālo mēģinājumu stundas, lai uzturētu vajadzīgo kvalitāti.
Kad jaunieši sāk apzināties šo situāciju un saprot, ka dzīves nodrošināšanai būs jāstrādā ar ievērojamu slodzi, viņi bieži izvēlas citu profesiju vai skatās uz ārzemēm, kur piedāvājums var būt daudz interesantāks. Redzam, ka daļa jauniešu, kuri mācījušies Emīla Dārziņa Mūzikas skolā, Rīgas Doma kora skolā vai kādā no reģionālajiem izglītības centriem, uzreiz aizbrauc uz ārzemēm un neatgriežas.
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Tas jau patlaban rada mūziķu trūkumu konkrētās grupās. Instrumentālajā mūzikā tie bieži ir pūšaminstrumentu grupas mūziķi. Sarunās ar mūziķiem sapratām, ka arī korī sākas problēmas ar atsevišķām balsu grupām. Varbūt pašlaik cilvēkus vēl varam atrast, taču šajās grupās vairs nav konkurences. Mums jāpieņem nevis labākie no pieejamajiem kandidātiem, bet tie, kuri vispār ir pieejami. Kolektīviem pašiem jākļūst par sava veida akadēmijām, kurās mākslinieciskie vadītāji pieņem cilvēku un pēc tam paši ar viņu strādā, lai sasniegtu vajadzīgo kvalitāti. Tas prasa papildu darbu un resursus.
Tas liecina, ka nozares kvalitāte var kristies. Šis tuvākajos gados būs viens no lielākajiem riskiem, taču mēs to nevaram pieļaut.
Runājot par atalgojumu, arī publiskajā komunikācijā jāuzsver, ka runa nav par to, ka kāds vienkārši gribētu ielikt kabatā vairāk naudas, bet par to, ka pašreizējais atalgojums sāk radīt nopietnas strukturālas problēmas mūziķu kolektīvos.
Piemēram, Latvijas Radio koris turnejās pavada aptuveni 80 dienas gadā. Tas ir Latvijas zīmols ārzemēs, starptautiski atpazīstams kolektīvs, kas koncertē Āzijā un gatavojas tūrei Austrālijā, nesot Latvijas vārdu plašajā pasaulē. Tas var kļūt par neeksportspējīgu produktu un zīmolu, ko nekādā veidā nedrīkstam pieļaut. Diemžēl ilgstošās nozares "badināšanas" sekas jau daļēji diemžēl redzam. Tā ir realitāte, ar kuru mums jārēķinās.
Vai Kultūras ministrijā tam ir dzirdīgas ausis? Vai ministrijā saprot problēmu?
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Mēs arī saprotam, kādā ģeopolitiskajā situācijā dzīvojam un kādi ir Latvijas ekonomiskie izaicinājumi. Taču tas nenozīmē, ka mums nav jāturpina saruna par mūziķu atalgojumu un finansējumu.
Protams, sekojam līdzi arī politiskajai situācijai un tam, kādi būs vēlēšanu rezultāti, lai saprastu, ar kuriem cilvēkiem un kuru ministru būs jārunā, aktualizējot šos jautājumus.
Mums ir arī profesionālo kolektīvu asociācija, kas ir labs interešu pārstāvības instruments. Par šiem jautājumiem runā ne tikai "Latvijas koncerti". Gatavojot 2027. gada budžetu, esam to izvirzījuši par vienu no būtiskākajām Latvijas profesionālo kolektīvu prioritātēm. Tas vairs nav tikai darbinieku labklājības jautājums - nepietiekams atalgojums jau apdraud profesionāļu piesaisti, māksliniecisko kvalitāti, pēctecību un Latvijas kolektīvu starptautisko konkurētspēju. Vienlaikus nevaru solīt atalgojuma pieaugumu, kamēr tam nav piešķirts atbilstošs valsts finansējums.
Kultūras ministrijā mūs kā nozares pārstāvjus sadzird. Protams, arī Kultūras ministrijai jāskatās uz Finanšu ministriju, kurai ir daudz citu problēmu un nozaru, par kurām jādomā. Taču jautājums par mūziķu atalgojumu būs "karsts" arī šajā ģeopolitiski smagajā situācijā.
"Sinfonietta Rīga" jaunais mākslinieciskais vadītājs Olari Eltss vēlas panākt, lai kolektīvs būtu fiziski klātesošs starptautiskajā telpā. Kā "Latvijas koncerti" varat to atbalstīt, jo tas ir saistīts ar iepriekš jautāto, proti, ar finansējuma pieejamību?
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Jā, mēs atgriežamies pie tā paša. Vispirms esmu gandarīts, ka kamerorķestra mākslinieciskā vadītāja nomaiņa notikusi tik veiksmīgi un pie diriģenta pults stājies Eltss - ārkārtīgi respektējams profesionālis. Viņš ir cienījams Baltijas valstu profesionālis ar konceptuālu domāšanu, kurš labi izprot mūsu reģionu un veido oriģinālas, interesantas programmas.
Mums ar Eltsu bija saruna arī par starptautisko redzējumu. Arī man tas ir svarīgs. Nevis tāpēc, ka gribētu braukāt uz ārzemēm, bet tāpēc, ka mūzikas nozares aprite un pats darbības process ir starptautisks. Tas ir starptautisks bizness. Ja neesi šajā apritē, iespējas ir ievērojami ierobežotākas gan finansiāli, gan zīmola attīstības ziņā. Te redzam lielu potenciālu.
Ja runājam par Latvijas Radio kori, maijā biju Singapūrā, un, pasakot, ka esmu no Latvijas, cilvēki koncertzālē uzreiz minēja Latvijas Radio kori un sacīja, ka ļoti vēlas to pie sevis. Grūti nosaukt kādu citu Latvijas uzņēmumu, kuru profesionālajā vidē zinātu tik labi, kā koru kultūrā pazīst Latvijas Radio kori. Par to ir milzīgs lepnums.
Redzam starptautisku potenciālu arī "Sinfonietta Rīga". Nākamgad orķestrim ir piedāvājums spēlēt Austrijā, taču turnejai vēl nedaudz trūkst līdzfinansējuma. Saprotam, ka mums jāstrādā kopā, piemēram, meklējot papildu koncertus, lai samazinātu kopējās izmaksas. Nevaram vienkārši nogriezt iespēju spēlēt ārzemēs tāpēc, ka tas prasa papildu finansējumu no uzņēmuma. Jāmeklē risinājumi. Tā ir mūsu prioritāte un stratēģija. Turklāt tas ir prestižs Volfganga Amadeja Mocarta festivāls, kurā "Sinfonietta Rīga" var klātienē parādīt savu augsto klasi, ierakstīt to savā CV un piedāvāt ārvalstu aģentiem.
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Reizi gadā kādā no Eiropas valstīm notiek Starptautiskās mākslinieku menedžeru asociācijas jeb IAMA konference - nozares tirgus, kurā satiekas aģenti un notiek piedāvājumu pirkšana un pārdošana. Šogad tā notika Tallinā, pagājušajā gadā - Londonā, pirms tam Beļģijā, bet nākamajā gadā tā paredzēta Dortmundē, Vācijā.
No Latvijas uz šo pasākumu devās tikai daži cilvēki. Man kā koncertzāles vadītājam iepriekš bija svarīgi saprast, ko tajā varētu iegādāties, jo piedāvājumu bieži pārstāv nevis paši mūziķi, bet viņu aģenti. Arī kolektīvu pārstāvjiem būtu jāpiedalās šādos nozares pasākumos kopā ar aģentiem, kuri veido starptautisko sadarbību un kolektīvu redzamību. Lietuvieši to dara ļoti aktīvi, arī igauņi to dara ļoti aktīvi. Ir pienācis arī mūsu laiks. Tas nav lēti, taču mums jābūt daļai no šā tirgus, jo ir ārkārtīgi svarīgi būt redzamiem.
Vai "Latvijas koncerti" saviem kolektīviem veic arī aģenta funkcijas, vai starptautisko turneju organizēšanai tomēr jāpiesaista specializēts aģents?
Tā ir interesanta biznesa nianse industrijā. Starptautiskās turnejas parasti neplāno paši kolektīvi. To dara specializētas aģentūras, kas nodarbojas ar turneju menedžmentu.
Eiropā ir aptuveni piecas vai sešas lielas aģentūras, kas ar to nodarbojas. Tas ir daudz efektīvāk, jo šiem aģentiem jau ir kontakti ar koncertzālēm un viņi zina, kā loģiski izveidot turnejas maršrutu - no kuras zāles uz kuru jābrauc, lai kolektīvam nebūtu jādodas no Portugāles uz Somiju un pēc tam atpakaļ uz Spāniju. To visu pārvalda aģenti.
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Arī Liepājā esmu pircis nevis paša kolektīva, bet aģenta pakalpojumu. Aģents jau ir izveidojis turneju, tādējādi samazinot nepieciešamo finansējumu, piemēram, ceļa izdevumiem un arī honorāriem. Jo vairāk koncertu kolektīvs sniedz, jo zemākas ir viena koncerta izmaksas. Parasti tas ir izdevīgi abām pusēm. Tas ir virziens, kurā mums jāiet. Jau pašlaik tiek plānotas 2028. gada programmas, un mūsu mērķis ir iekļauties aģentu piedāvātajās turnejās.
Tas ir profesionāls pirkšanas un pārdošanas process, kurā mums ir jāintegrējas. Līdz šim "Latvijas koncerti" ir stāvējuši nedaudz malā no šā procesa. Mūsu kolektīvu, tostarp Latvijas Radio bigbenda, kvalitāte ir tik augsta, ka to nevajag slēpt tikai šeit, Latvijā, bet kolektīvi jādod klausīties arī ārvalstu auditorijai.
Protams, tas ir saistīts ar finansējumu, jo turneju organizēšana ir sarežģīts un dārgs process. Taču potenciālu redzam, piemēram, Latvijas 2028. gada prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kontekstā. Tie varētu būt pirmie soļi, lai starptautiski parādītu mūsu kolektīvus, iespējams, sedzot daļu ceļa izdevumu vai piešķirot līdzfinansējumu un vienlaikus nesot Latvijas prezidentūras vārdu.
Par sākotnējo sadarbības modeli būtu jārunā ar Ārlietu ministriju. Pašlaik diemžēl nevaram konkurēt ar Igaunijas kolektīviem, kuru turnejām, piemēram, Dienvidkorejā vai Austrijā, Igaunijas puse ir gatava segt ceļa izdevumus. Latvija to pagaidām nevar atļauties.
Kādas ir "Latvijas koncertu" reālās iespējas papildu koncertu rīkošanai un viesmākslinieku piesaistei iegūt privāto finansējumu? Vai uzņēmumi ir gatavi sponsorēt kultūru?
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Neesmu nozarē pirmo dienu. Jāteic, ka mēs nevaram atbildību par profesionālās mākslas finansēšanu uzlikt privātajam sektoram. Eiropā profesionālā māksla tradicionāli tiek finansēta no publiskajiem resursiem. Mēs šajā ziņā neesam ASV, un tas ir jārespektē.
Liepājā man bija daudz labākas iespējas piesaistīt privāto finansējumu, jo tur darbojas lokālpatriotisms. Izveidojām Liepājas koncertzāles attīstības biedrību, kurā pulcējām cilvēkus, kuros bija ne tikai mīlestība pret mūziku, bet kuriem bija arī finansiālas iespējas palīdzēt mums ar konkrētām vajadzībām.
Redzu potenciālu piesaistīt privāto finansējumu arī "Latvijas koncertiem". Tomēr uzreiz jāteic, ka nav daudz uzņēmumu, kuri finansē kultūru. Sports un sociālā joma ir populārākas un konkurē ar kultūras nozari. Taču tas nenozīmē, ka mums pie privātā finansējuma piesaistes nav jāstrādā.
Uzņēmumā ir jauna mārketinga vadītāja, un mēs par šo tēmu daudz runājam. Drīz pienāks laiks, kad uzņēmumi sāks plānot nākamā gada budžetu, un tad ķersimies pie šā darba.
Starptautiskajām turnejām sponsoru piesaistes iespējas ir diezgan ierobežotas, jo uzņēmumi vēlas redzēt atdevi šeit, Latvijā, nevis kādā citā valstī.
Latvijas Radio koris sadarbojas ar ierakstu izdevēju "Ondine", Latvijas bigbends ar "Jersika Records" un nākamajā periodā plānota sadarbība ar "SKANI". Vai sadarbība ar dažādiem izdevējiem ir apzināta stratēģija, un kuri nākamie ieraksti ir vistuvāk īstenošanai?
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Jūs minējāt trīs ļoti labas kompānijas, no kurām katra darbojas savā jomā. "Ondine" ir viens no šā reģiona vadošajiem ierakstu izdevējiem, "SKANI" ir nacionāla līmeņa izdevējs, bet "Jersika Records" strādā ar džezu. Tā ir ļoti loģiska sadarbība.
Ierakstu nozare aizvadīto gadu laikā ir ļoti mainījusies, taču visi trīs partneri mums ir stratēģiski svarīgi un nodrošina rezultātu. Noteikti sadarbosimies ar viņiem arī nākotnē. Viņi padara mūsu darbu redzamu, un katram ir sava misija un redzējums.
Visiem trim kolektīviem līgumā ar Kultūras ministriju ir noteikts pienākums veikt ierakstus. Tas ir viens no veidiem, kā padarām redzamus ne tikai kolektīvus, bet arī mūziku, ko tie atskaņo. Tā var būt gan latviešu mūzika, gan nozīmīgi pasaules repertuāra skaņdarbi.
Latvijas Radio kora Pētera Vaska albums "Songs of My Heart" ir viens no šādiem nozīmīgiem ierakstiem. Tas ir pavisam svaigi izdots un jau stāv uz mana galda. Ieraksti tiek plānoti arī turpmāk gan Latvijas Radio bigbendam, gan "Sinfonietta Rīga". Tas ir viens no mūsu pamatdarbiem.
Kā fizisko ierakstu tirgus darbojas laikā, kad mūziku galvenokārt klausās digitālajās platformās? Vai kompaktdiski un plates joprojām ir vajadzīgi, vai arī tie vairāk kalpo kā kolektīva vizītkarte?
Ieraksti ir ļoti svarīgi. Kad strādāju Liepājā un vēlējos iepazīt kādu kolektīvu, kuru varētu uzaicināt uz koncertzāli, man noteikti vajadzēja paklausīties, kā tas skan, kādi tam ir ieraksti, ar ko tas sadarbojas, kādas programmas ir ierakstītas un kāds ir kolektīva mākslinieciskais profils. Tā ir sava veida laboratorija, pirms izvēles es izpētu kolektīvu. Ja tam nav ierakstu un tas nav redzams "YouTube", man ir grūti novērtēt tā māksliniecisko kvalitāti. Mūsdienās tas ir svarīgi, jo nevaram visu laiku braukāt apkārt un katru nelielu kolektīvu klausīties dzīvajā.
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Ieraksts parāda kolektīva kodolu un to, kāds tas ir. Tādēļ ieraksti patiešām ir svarīgi kā vizītkarte. Liela finansiālā ieguvuma no ierakstu producēšanas un izdošanas, protams, nav. Fizisko kopiju tirāžas kļūst arvien mazākas, un galvenais uzsvars tiek likts uz digitālo vidi. Tomēr vēlamies būt pārstāvēti arī vinila platēs. Latvijas Radio bigbends sadarbībā ar "Jersika Records" to jau dara.
Mums bijusi arī ideja "Sinfonietta Rīga" Vivaldi "Gadalaiku" albumu pārizdot vinila platē. Tas gan ir mazāk saistīts ar biznesu un vairāk ar zīmola attīstību. No fizisko kopiju pārdošanas nevaram gaidīt tūkstošos mērāmu peļņu, tādēļ tas vairāk ir zīmola vizītkartes jautājums.
Jūs pieminējāt arī auditorijas piesaisti. Katram kolektīvam jau ir savs klausītāju loks, bet kā plānojat uzrunāt īpaši gados jaunus klausītājus?
Šī ir viena no manām iecienītākajām tēmām. "Latvijas koncertiem" ir Bērnu un jauniešu nodaļa, ko es sauktu arī par izglītības nodaļu. Tā veic diezgan lielu darbu, rīkojot vairāk nekā 60 koncertus gadā. Tie domāti gan pirmsskolas vecuma bērniem, piemēram, cikls "Patiešām maziņiem", gan vecākiem bērniem un jauniešiem.
Esmu daudz pētījis šo jautājumu un piedalījies starptautiskos jauniešu projektos, kuros runājām par to, kā sasniegt jauniešu auditoriju. Vispirms jāsaprot, kā kopš Otrā pasaules kara mainījušies paaudžu kultūras patēriņa paradumi. Pēckara paaudze bija gatava patērēt gandrīz jebkādu kultūras piedāvājumu. Cilvēkiem patika apmeklēt teātri un kino, un arī tā dēvētā augstā māksla bija ļoti nozīmīga. Pēc tam nāca paaudze, kas saskārās ar alternatīvo kultūru - Prāgas pavasari, studentu nemieriem un vēlāk, arī Latvijā, rokmūziku. Šiem cilvēkiem vairs nebija svarīga tikai oficiālā māksla, viņi sāka domāt arī par alternatīviem kultūras veidiem.
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Mileniāļi bija pirmā paaudze, kas saskārās ar digitālo kultūru. Kultūru vairs nebija obligāti jāpatērē koncertzālēs vai citās kultūras norises vietās, to varēja piedzīvot mājās. Tas kļuva par lielu konkurences avotu kultūras iestādēm.
Savukārt paaudze "Z" pati aktīvi piedalās kultūras radīšanā. Jaunieši paši var filmēt, radīt un veidot dizainu. Mūsdienu jaunietim ir ārkārtīgi svarīgi pašam iesaistīties. Viņš vairs nav pasīvs klausītājs, kurš vienkārši pieņem visu, ko viņam piedāvā.
Kad sāku darbu, tas bija arī mans vēstījums kolektīviem. Lai gan mums ir atsevišķa Bērnu un jauniešu nodaļa, tās radītie produkti līdz šim bijuši diezgan atrauti no kolektīvu pamatdarbības. Esam vienojušies par rotācijas principu, ka katru gadu kādam no kolektīviem obligāti jāizveido lielformāta darbs bērnu vai jauniešu auditorijai. Pēc tam to var iekļaut Bērnu un jauniešu nodaļas piedāvājumā un rādīt skolās.
Šiem darbiem var būt dažāda estētika, bet svarīgi, lai tie jauniešiem būtu interesanti. Tai nevajadzētu būt tikai jau esošu skaņdarbu kompilācijai. Būtu jārada jauni darbi tieši šai auditorijai un ideālā gadījumā jaunieši kaut kādā veidā jāiesaista jau darba tapšanas posmā.
Mēs kā pieaugušie bieži esam atrauti no jauniešu ikdienas. Runājot ar viņiem un kopā strādājot, varam saprast, kas viņiem sāp. Ja tas atspoguļojas uz skatuves, viņi ir gatavi pieņemt profesionālo kultūru. Tad kultūra vairs nav tikai kaut kas tāds, kas jauniešiem jāiemāca, lai viņi pieaugušo dzīvē būtu inteliģenti cilvēki. Tā atspoguļo viņu pašu vērtības un problēmas. Mums daudz vairāk jāklausās, ko jaunieši paši patērē un klausās un kādas ir viņu problēmas. Ar jauniešiem vienkārši ir jārunā, lai šī sadarbība būtu veiksmīga.
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Ar skatu nākotnē. Ja Rīgas filharmonijas projekts tiks īstenots, vai jau ir skaidrs, kuri kolektīvi pārcelsies? Kā paredzēts to tehniski īstenot, ņemot vērā, ka arī tam vajadzēs papildu finansējumu?
Jokojot esmu teicis, ka no Liepājas uz Rīgu visvairāk gribētu pārnest koncertzāli, jo tā dod ārkārtīgi daudz iespēju. Piemēram, Liepājā daudz runājām par kultūras digitalizāciju, iekļaujošu kultūru un citiem 21. gadsimta jautājumiem, kā kultūra sadarbojas ar sabiedrību un kā sasniegt jaunu auditoriju, tad Rīgā runājam par to, kā vispār normāli izmēģināt programmu. Mēs te runājam pār bāzes lietām.
Es arī piedalos Rīgas filharmonijas projekta sanāksmēs un kopā ar arhitektiem sniedzu savu praktisko redzējumu kā nākamais ēkas lietotājs un cilvēks ar pieredzi koncertzāles apsaimniekošanā. Priecājos, ka arhitekti šajā pieredzē patiešām ieklausās un sadarbība ir laba.
Pašlaik vēl nav konkrēta plāna, kad zāle tiks uzbūvēta, jo notiek projekta izstrāde. Dokumentācijā tiek vērtēti A, B un C varianti. A un B būtu labākie, savukārt C nav optimālais variants. Tomēr arī tam esam atraduši dažādus kompromisus un samazinājumus, kas ir pietiekami loģiski un kolektīviem pieņemami.
Uzreiz jāuzsver, ka visu kolektīvu pārcelšanās uz Rīgas filharmoniju nav mūsu pamatmērķis. Galvenais ir atrast katram kolektīvam piemērotāko vietu no mākslinieciskā, akustiskā un programmas viedokļa.
Jau zinām, ka Latvijas Radio bigbends atradīsies Rīgas filharmonijā. Tur būs mēģinājumu telpas un galvenā rezidences vieta. Tā, visticamāk, būs arī vieta lielajiem kolektīviem - Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim un korim "Latvija". Mūziķu skaita dēļ šiem kolektīviem ir vajadzīgas lielākas telpas regulāriem mēģinājumiem.
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Savukārt abi kamerformāta kolektīvi - "Sinfonietta Rīga" un Latvijas Radio koris - visdrīzāk apdzīvos Lielo ģildi, ar iespēju daļu programmu īstenot arī Rīgas filharmonijā. Tas gan vairāk ir mans redzējums, taču zinu, ka tas lielā mērā saskan arī ar nozares viedokli. Tas būtu loģiski, jo esam mazāki, mobilāki un varbūt arī inovatīvāki.
Pašlaik tās ir tikai pirmās iezīmes. Par to, kā iecere tiks īstenota, kādā formātā tas notiks un kas pārvaldīs zāli, vēl būs daudz diskusiju.
Patlaban konkrētais uzdevums ir pēc iespējas labāk izstrādāt tehnisko projektu, vienlaikus meklējot lētākos risinājumus un nezaudējot kvalitāti. Nedrīkstam aizmirst ne par akustisko un muzikālo kvalitāti, ne par mūziķu labsajūtu telpās, kurās viņi strādās. Svarīga ir arī sabiedrības puse, kādas būs sabiedriskās telpas un cik atvērta būs zāle. Vēlos, lai tā nebūtu atvērta tikai vakaros uz koncertiem, bet lai cilvēki publiskajās telpās varētu uzturēties arī dienā.
Esmu pozitīvi pārsteigts, cik labi arhitekti šajās sarunās ieklausās. Esmu jau virtuāli izstaigājis zāli ar 3D brillēm un pagaidām esmu ļoti apmierināts ar rezultātu. Šajā stadijā man nav kritikas.
Man šķiet, ka pirmo reizi mēs ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri esam tik vienoti kopīgā mērķī - radīt visiem iespējami labāko situāciju par adekvātu finansējumu. Pašlaik man par šo projektu ir laba sajūta.
Taču vai jums nav bažu par šo projektu, jo patlaban kā prioritātes izvirzīti citi jautājumi, piemēram, drošība un aizsardzība, veselība un izglītība?
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Bažas sāksies brīdī, kad runāsim par finansējuma iespējām. Pašlaik visiem ir jāizdara savi mājasdarbi. Zinām, kādas valstī ir problēmas ar lielu projektu īstenošanu, tādēļ ir bažas, vai Rīgas filharmonijai valsts prioritāšu vidū atradīsies vieta.
Tomēr es nezinu, kas izmaksās dārgāk - uzbūvēt zāli tagad vai atlikt tās būvniecību. Rīga bez koncertzāles vienkārši zaudē naudu. Kaut vai runājot par stagnāciju tūrismā, ir vajadzīgi šādi flagmaņi, kas paceļ līmenī.
Pašlaik es nevaru uzaicināt uz Rīgu starptautiskus mūzikas kritiķus, jo telpas, kurās uzstājas mūsu mūziķi, nav tam piemērotas un neatbilst profesionāla vērtējuma standartiem. Tas traucē arī mūsu kolektīviem tikt pamanītiem starptautiskajā profesionālajā vidē.
Liepājā uz koncertiem brauca daudz ārzemnieku. Tuvākie, protams, bija lietuvieši, kuri pilsētā atstāja arī naudu. Bija koncerti, kur 20% biļešu iegādājās publika no Lietuvas. Koncertzāle kļuva par nozīmīgu punktu Liepājas ekonomiskajā attīstībā.
Rīga pašlaik nevar starptautiskajiem tūristiem piedāvāt līdzvērtīgu produktu, vismaz ne plašā mērogā. Drīzāk priecājamies, ja kāds tūrists nejauši atnāk arī līdz mūsu koncertam.
Kāds ir jūsu sapnis par "Latvijas koncertiem"? Par kādu uzņēmumu vēlaties to izveidot?
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Galveno uzsvaru es liktu uz kolektīviem. No mūsu mūziķiem sagaida augstāko kvalitāti uz skatuves, savukārt "Latvijas koncertiem" šiem trim kolektīviem jānodrošina augstākais menedžmenta un projektu vadības līmenis.
Man personīgi ārkārtīgi svarīga ir arī kolektīvu starptautiskā redzamība - iekļaušanās starptautiskajā apritē un vidē. Vienlaikus jāturpina veidot ārkārtīgi interesantas mākslinieciskās sezonas tepat Rīgā un Latvijā.
Tā pašlaik būs mana prioritāte. Diemžēl esošajā finansiālajā situācijā ir grūti sapņot par milzīgām lietām, tādēļ fokuss koncentrējas uz šiem trim izcilajiem kolektīviem.
Otrs mērķis ir panākt, lai "Latvijas koncerti" kļūtu par 21. gadsimtam atbilstošu, efektīvu un uz rezultātiem orientētu valsts kapitālsabiedrību ar skaidriem stratēģiskajiem mērķiem. Uzņēmumu, kuram sabiedrība uzticas un kurš ir viens no Latvijas kultūras flagmaņiem.
Mans klusais sapnis ir, lai cilvēki, domājot par klasisko mūziku Latvijā, domātu tieši par mums. Tas ir netiešais mērķis.