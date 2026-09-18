“Panikai nav pamata!” Kulbergs nāk klajā ar paziņojumu par drošības situāciju Latvijā
Izskanējušās ziņas pēdējā laikā sabiedrībā radījušas satraukumu par drošības situāciju Latvijā un citviet NATO austrumu flangā. Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) aicina saglabāt mieru, uzsverot, ka pašlaik neesot informācijas par īpaši augstu apdraudējuma līmeni Latvijai.
“Redzu, ka sabiedrībā valda uztraukums, sekojot līdzi starptautiskajām ziņām. Gribu nomierināt – panikai nav pamata!” sociālajā tīklā “X” raksta Kulbergs. Viņš norāda, ka drošības situācija tiek vērtēta nopietni un pats atrodas pastāvīgā kontaktā ar atbildīgajiem dienestiem.
🇱🇻 Redzu, ka sabiedrībā valda uztraukums, sekojot līdzi starptautiskajām ziņām.— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) September 18, 2026
Gribu nomierināt - panikai nav pamata!! Drošības situāciju vērtējam nopietni.
🇵🇱 Polijas premjerministrs ir publiskojis izlūkdienestu riska novērtējumu par iespējamo Krievijas rīcību turpmākajos… pic.twitter.com/95BwsAUzIu
Premjers komentējis arī Polijas valdības publiskoto izlūkdienestu riska novērtējumu par iespējamo Krievijas rīcību turpmākajos mēnešos. Kulbergs uzsver, ka tas nenozīmē, ka gaidāms konkrēts vai nenovēršams uzbrukums Polijai, Latvijai vai kādai citai NATO dalībvalstij. “Šobrīd nav nekādas informācijas, kas liecinātu par īpaši augstu apdraudējuma līmeni,” norāda valdības vadītājs.
Vienlaikus Latvija turpina pastiprināti rūpēties par drošību. Kulbergs norāda, ka robežsardze un drošības dienesti ir modri, uz robežas notiek vairākas operācijas un militārās mācības, bet vēlēšanu laikā Latvijas gaisa telpā papildus patrulēs Vācijas iznīcinātāji. Premjers uzsver arī NATO sabiedroto atbalstu, ko raksturo kā spēcīgāku nekā jebkad iepriekš.
Kulbergs vienlaikus aicina nezaudēt modrību. Viņš norāda, ka Krievijas Valsts domes vēlēšanu kontekstā pieaug dezinformācijas un propagandas apjoms, tādēļ dienesti turpina sekot līdzi situācijai un apmainīties ar informāciju ar sabiedrotajiem. Premjers sola, ka gadījumā, ja parādīsies informācija par reālu apdraudējumu Latvijai, sabiedrība par to tikšot informēta nekavējoties.