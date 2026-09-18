Strauji audzis ārvalstnieku izraidīšanas lēmumu skaits. Dombrava: “Ar to vien nepietiek”
Pēdējo divu mēnešu laikā Latvijā būtiski pieaudzis lēmumu skaits par ārvalstnieku izraidīšanu. Šajā laikā pieņemts tikpat daudz lēmumu par piespiedu izraidīšanu, cik iepriekšējos divos gados kopā. Tomēr iekšlietu ministrs Jānis Dombrava nav īsti apmierināts ar to, kā norit šis process.
No 13. jūlija līdz 14. septembrim Latvijā izsniegti 573 izbraukšanas rīkojumi. Tas ir aptuveni tikpat, cik iepriekš tika izsniegts visa gada laikā. Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts robežsardze šajā periodā kopā pieņēmušas 128 lēmumus par piespiedu izraidīšanu.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava norāda, ka šie rezultāti ir tikai sākums, jo nepieciešams ne vien ātrāk pieņemt lēmumus, bet arī panākt to izpildi. “Ja personai nav tiesiska pamata uzturēties Latvijā, valsts lēmumam ir jāseko arī reālai rīcībai,” uzsver ministrs.
Vienlaikus Dombrava nav apmierināts ar to, cik efektīvi pašlaik tiek izpildīti lēmumi par piespiedu izraidīšanu. Valsts robežsardzei uzdots skaidrot, kādēļ atsevišķos gadījumos izraidīšana ieilgst vai nenotiek, kā arī piedāvāt risinājumus līdzšinējās kārtības uzlabošanai.
“Nav pieņemami, ka valsts pieņem lēmumu par personas piespiedu izraidīšanu, bet tā izpilde ieilgst vai nenotiek,” norāda Dombrava. Viņš uzdevis Valsts robežsardzei izvērtēt līdzšinējās problēmas un rast konkrētus risinājumus, lai lēmumus varētu izpildīt efektīvāk.
Iekšlietu ministrija sola turpināt darbu pie izraidīšanas un izbraukšanas procedūru pilnveidošanas, lai paātrinātu gan lēmumu pieņemšanu, gan to praktisko izpildi.