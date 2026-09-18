“Šis ir trauksmains laiks.” Rinkēvičs nosauc lielākos riskus Latvijai
Latvijai un pārējai Eiropai priekšā sarežģīts rudens un ziema, bet Krievijas izvērstajā agresijā iespējama tālāka eskalācija, brīdina Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš norāda, ka drošības situācija Eiropā un Baltijas reģionā saglabājas saspringta, bet dažādi Krievijas izraisīti incidenti jau kļuvuši biežāki.
Prezidents sociālajos medijos norāda, ka pieaug Krievijas inspirēti sabotāžas, spiegošanas un diversiju gadījumi pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem. Šādas aktivitātes, pēc Rinkēviča teiktā, novērojamas arī Latvijā. Vienlaikus viņš uzsver, ka pašlaik nav pazīmju, kas liecinātu par gatavošanos plaša mēroga Krievijas militāram iebrukumam NATO vai Eiropas Savienības teritorijā, jo tam nepieciešamā spēku koncentrācija nav vērojama.
Rinkēvičs prognozē, ka Krievija turpinās eskalāciju un centīsies izmantot ziemu, lai gūtu panākumus karā pret Ukrainu, iebiedētu tās atbalstītājus un vājinātu NATO un Eiropas Savienību. “Patlaban redzam gan reālas, gan informācijas operācijas,” norāda prezidents, uzsverot, ka Latvijas un sabiedroto drošības dienesti pastāvīgi sadarbojas un jau ir spējuši novērst vairākas spiegošanas, diversiju un sabotāžas aktivitātes.
Īpaša uzmanība tuvākajās nedēļās Latvijā pievērsta riskiem saistībā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Prezidents kā iespējamos apdraudējumus min kiberuzbrukumus, migrācijas spiedienu uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, dronu incidentus un informatīvās ietekmes kampaņas. Latvija pirms vēlēšanām lūgusi palielināt NATO gaisa patrulēšanas iznīcinātāju klātbūtni, pagarināta arī operācija “Vilkatis”, bet pastiprinātā režīmā darbojas iekšlietu un drošības struktūras.
Rinkēvičs uzsver, ka nopietni tiek vērtēts arī scenārijs, kurā Latvijas vai citas NATO valsts teritorijā varētu iebrukt neliela Krievijas specvienība. Šādā gadījumā Latvijas bruņotie spēki un valstī izvietotās NATO vienības, pēc prezidenta teiktā, dotu pretsparu, negaidot politiskas diskusijas Briselē. Prezidents atzīst, ka nākamie mēneši nebūs viegli, vienlaikus uzsverot, ka Latvijas aizsardzības, iekšlietu un drošības dienesti apzinās riskus un gatavojas iespējamajiem apdraudējumiem.