Rīgā izremontēti 210 tukši dzīvokļi - kam jau piešķirts mājoklis? FOTO
Rīgas pašvaldība pabeigusi 210 pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu pilnīgu atjaunošanu, būtiski papildinot pilsētas sociālo mājokļu fondu.
Lielākā daļa atjaunoto dzīvokļu jau ir izīrēti maznodrošinātām pensijas vecumu sasniegušām personām un cilvēkiem ar invaliditāti.
"Katrs atjaunotais dzīvoklis nozīmē iespēju cilvēkam, kuram nepieciešams pašvaldības atbalsts, saņemt ne tikai mājokli, bet arī drošu, sakārtotu un cilvēka cienīgu dzīves vidi. Īpaši būtiski, ka spējam neizmantotus pašvaldības dzīvokļus atgriezt apritē un izmantot tos tur, kur vajadzība pēc mājokļa ir vislielākā. Ar 210 dzīvokļiem darbs nebeidzas – jau gatavojam nākamo posmu, kurā paredzēts atjaunot vēl vairāk nekā 200 mājokļu," uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Elīna Treija.
Dzīvokļi atjaunoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Sociālo mājokļu atsevišķu telpu grupu atjaunošana, 1. kārta" realizācijas gaitā. Kopējās būvdarbu izmaksas ir nepilni trīs miljoni eiro, no kuriem 85 % finansēti no ERAF līdzekļiem, bet 15 % - no Rīgas pašvaldības budžeta, informē Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.
Apjomīgo darbu īstenošanai projekts tika sadalīts septiņās daļās, noslēdzot septiņus būvdarbu līgumus. Projekta pirmās kārtas būvdarbi pabeigti pirms plānotā termiņa un atbilstošā kvalitātē.
Lai iepazītos ar paveikto, šonedēļ tika organizēta atjaunoto dzīvokļu apskate, kurā piedalījās Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pārstāvji, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Elīna Treija, kā arī Ekonomikas ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvji.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vienlaikus pašvaldība jau gatavojas projekta turpinājumam - "Sociālo mājokļu atsevišķu telpu grupu atjaunošana, 1. kārta, 2. uzsaukums". Tā laikā plānots atjaunot vēl vismaz 203 dzīvokļus, turpinot palielināt kvalitatīvu sociālo mājokļu pieejamību Rīgā.
Rīgas pašvaldība turpina darbu pie sociālā dzīvojamā fonda atjaunošanas un mājokļu pieejamības uzlabošanas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams pašvaldības atbalsts.