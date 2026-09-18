Cilvēki rudenī Kronvalda parkā.
Sabiedrība
Šodien 14:45
Brīvdienas iesāksies ar brāzmainu vēju, taču temperatūra vēl būs patīkama
Sestdien Latvijā gaidāms vējains, taču visai silts laiks. Gaisa temperatūra vietām sasniegs pat +20 grādus, prognozē sinoptiķi.
Gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Debesis būs daļēji mākoņainas. Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, Kurzemes rietumu piekrastē un Ziemeļvidzemes piekrastē tas pūtīs stiprāk - ar brāzmām līdz 17 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi.
Dienā gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē, piekrastē - līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +16..+20 grādus.
Rīgā sestdien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi maz iespējami. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra +13 grādi naktī un +19 grādi pēcpusdienā.