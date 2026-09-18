Brīvdienas iesāksies ar brāzmainu vēju, taču temperatūra vēl būs patīkama
Foto: Ieva Čīka/LETA
Cilvēki rudenī Kronvalda parkā.
Sabiedrība

Brīvdienas iesāksies ar brāzmainu vēju, taču temperatūra vēl būs patīkama

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Sestdien Latvijā gaidāms vējains, taču visai silts laiks. Gaisa temperatūra vietām sasniegs pat +20 grādus, prognozē sinoptiķi.

Brīvdienas iesāksies ar brāzmainu vēju, taču tempe...

Gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Debesis būs daļēji mākoņainas. Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, Kurzemes rietumu piekrastē un Ziemeļvidzemes piekrastē tas pūtīs stiprāk - ar brāzmām līdz 17 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi.

Dienā gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē, piekrastē - līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +16..+20 grādus.

Rīgā sestdien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi maz iespējami. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra +13 grādi naktī un +19 grādi pēcpusdienā.

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