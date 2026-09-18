"Atmostas Baltija" un citu hitu autoru Borisu Rezņiku godinās īpašā piemiņas koncertā
Komponista Borisa Rezņika skatuves kolēģi, draugi un talanta cienītāji 22. septembrī pulcēsies VEF Kultūras pilī, kur norisināsies Borisa Rezņika Piemiņas koncerts.
Borisa Rezņika (1947-2025) vārds ir kļuvis par vienu no Latvijas estrādes mūzikas 20. gadsimta pēdējo desmitgažu simboliem. Viņš bija vispirms grupas, bet vēlāk kvarteta “Eolika” izveidotājs un mākslinieciskais vadītājs.
Rezņiks ir daudzu superhitu autors – “Pasaule, pasaulīt”, “Es neesmu Džeina Fonda”, “Tava atnākšana”, “Tu laimīgi smējies sapnī”, “Daugava” un daudzi citi ir tapuši pateicoties viņa talantam. Starptautiski zināmākais ir viņa skaņdarbs, ko mēdz dēvēt par leģendārā “Baltijas ceļa” himnu ir 1989. gadā sarakstītā dziesma “Atmostas Baltija”. Komponists vairs nav mūsu vidū, bet viņa dziesmas joprojām skan un priecē tūkstošiem klausītāju.
Piemiņas koncertā, kas 22. septembrī norisināsies VEF Kultūras pilī, piedalīsies Borisa Rezņika skatuves kolēģi - kvarteta “Eolika” dalībnieki Olga Rajecka, Viktors Zemgals, Ilona Stepanova un Dainis Dobelnieks, kā arī Miks Galvanovskis, Aija Vītoliņa, Ieva Sutugova, Juris Jope, Ivo Grīsniņš Grīslis, Laima Miltiņa Rode, muzikālā apvienība “Vintāža” un citi viesi. Biļetes uz koncertu pieejamas “Biļešu paradīzē”.