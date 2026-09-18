Braže brīdina par mēģinājumiem apšaubīt Latvijas atbalstu Ukrainai un NATO
Latvijā vērojamas informatīvās kampaņas, kuru mērķis ir apšaubīt valsts atbalstu Ukrainai un sabiedroto gatavību kopā ar Latviju sargāt tās drošību, piektdien Latvijas diasporas forumā sacīja ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Runājot par informatīvo vidi, Braže uzsvēra, ka Latvijā patlaban redzami "apzināti uzbrukumi" un tiek veidotas kampaņas vairākos virzienos. Ārlietu ministre atzīmēja, ka viens no virzieniem ir centieni apšaubīt Latvijas mērķus un noturību, kā arī latviešu valodas kā vienojošās valodas lomu.
Pēc Bražes paustā, tiek apšaubīti Latvijas valsts un latviešu tautas attīstības pamatā esošie principi un vērtības, kā arī Latvijas atbalsts Ukrainai.
Kā piemēru ārlietu ministre minēja reakciju uz valdības lēmumu nosūtīt Ukrainai ģeneratorus. Braže skaidroja, ka tie bija vecāki AS "Sadales tīkls" ģeneratori, kuru vietā bija iegādāti jauni. Dažādās platformās masveidā bija vērojama kampaņa, kur centrālais jautājums bija, kāpēc ģeneratori tiek doti Ukrainai, ja tie pēc vētras bija vajadzīgi Latvijai, neskatoties uz to, ka Latvijai ģeneratoru bijis pietiekami.
Braže pieminēja arī centienus apšaubīt sabiedroto vēlmi kopā ar Latviju sargāt tās drošību, kā arī to, ka NATO ir nopietna alianse.
Ārlietu ministre klāstīja, ka cilvēkiem vajadzētu izvērtēt informāciju un vajadzības gadījumā to pārbaudīt, piemēram, vēršoties pie Latvijas institūcijām vai vēstniecībām, kā arī dalīties ar kvalitatīvu saturu. Skaidrojošu saturu par drošības jautājumiem veido Nacionālie bruņotie spēki, Zemessardze un Aizsardzības ministrija. Viņa uzsvēra, ka ikvienam ir sava loma veselīgas informācijas vides saglabāšanā un nodrošināšanā.
Latvijas diasporas forumā tika pasniegta arī balva "Gada cilvēks Latvijas diasporā", par kuras ieguvēju atzīta Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) vadītāja vietniece Mārīte Kļaviņa. Šogad balvai bija ieteikti 29 pretendenti.
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Saņemot balvu, Kļaviņa sacīja, ka šis gads viņai bijis intensīvs diasporas darbā un viņa darbojusies divos virzienos. Viens no tiem ir PBLA forumu "Latvija fokusā" veidošana. Kļaviņa uzsvēra, ka nesen noticis forums Ženēvā, bet pēc mēneša ar forumu paredzēts doties uz Melburnu Austrālijā.
Otrs darbības virziens ir diasporas vēlēšanu iecirkņu koordinēšana un vēlētāju motivēšana pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Kļaviņa uzsvēra, ka balva viņai nav punkts, bet komats, jo darba vēl ir daudz.