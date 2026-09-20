Pirms 100 gadiem pie Vecāķiem nogrima tvaikonis “Neibāde”, kas bija ceļā no Rīgas uz Ainažiem (kolāža ieveidota ar ChatGPT palīdzību).
Sabiedrība
Šodien 06:04
Aprit 100 gadi kopš traģiskākās jūras katastrofas mierlaika Latvijas vēsturē: pie Vecāķiem nogrimst “Neibāde”
Tieši pirms simts gadiem – 1926. gada septembrī - Latviju satricināja vistraģiskākā jūras katastrofa starpkaru Latvijas vēsture, kad jūrā iepretim Vecāķiem 15 minūšu laikā nogrima pasažieru tvaikonis “Neibāde”, kas prasīja vismaz 39 cilvēku dzīvības. Bet ne tikai sēras par noslīkušajiem nomāca cilvēku prātus. Pirmajās dienās pēc nelaimes uzdarbojās marodieri, kuri apzaga slīkoņus, pēc dažiem gadiem noslēpumaini pazuda “Neibādes” kapteinis, bet pēc 12 gadiem sīki tika aprakstīti atradumi uz nogrimušā kuģa vraka.
Pusotru nedēļu pēc traģēdijas Latvija tikai tā īsti sāka aptvert notikušā apmērus. 1926. gada 9. septembra rītā ap pulksten 08:15, iebraucot atklātā jūrā un sasniedzot Vecāķu piekrasti, kuģis saskārās ar pēkšņu negaisu un spēcīgiem viļņiem. Lielākā daļa pasažieru bija Vidzemes jūrmalas iedzīvotāji - amatnieki, zvejnieki un tirgotāji, kas atgriezās mājās no Rīgas ar iepirktajām precēm vai devās darīšanās. Vairākums pasažieru biju vīrieši, kas arī izrādījās viens no faktoriem, kāpēc daļa cilvēku vēl spēja kādu laiku cīnīties par dzīvību aukstajā ūdenī pēc tam, kad kuģis 15 minūšu laikā nogrima.