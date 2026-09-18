Jūrmalā trauku tirgotāji iegūst vīrieša uzticību un nozog naudu
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu par divu vīriešu paveiktu zādzību Jūrmalā. Personas, tirgojot traukus, ieguva cietušā uzticību, kā rezultātā viņam nozaga 1680 eiro. Aizturētajiem piemērots apcietinājums, un krimināllietas materiāli ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Šā gada 17. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa likumsargi saņēma informāciju par iespējamu zādzību Jūrmalā. Kāds vīrietis vēlējās iegādāties traukus, taču tika apzagts.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka divi ārvalstu pilsoņi ieradās Jūrmalā ar iznomātu automašīnu, lai uz ielām tirgotu trauku komplektus un citus virtuves piederumus. Viens no vīriešiem uzrunāja cietušo un ieguva viņa uzticību, kā rezultātā iekļuva viņa dzīvoklī. Brīdī, kad dzīvokļa saimnieks paņēma naudas aploksni un grasījās samaksāt par traukiem, viens no trauku tirgotājiem izrāva cietušajam no rokām aploksni ar naudu 1680 eiro apmērā un izskrēja no dzīvokļa. Cietušais nekavējoties ziņoja policijai.
Likumsargi 19. augustā aizturēja divus vīriešus, kuri dzimuši 1973. gadā un 1996. gadā. Pie viņiem atrastas un izņemtas 17 kastes ar trauku un citu virtuves piederumu komplektiem. Tāpat izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizturētās personas apmeklējušas vairākas pilsētas Latvijā.
Personām 21. augustā ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Kriminālprocess kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 175. panta otro daļu, proti, par zādzību, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
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Šā gada 10. septembrī kriminālprocess nosūtīts Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un kritiski izvērtēt šāda veida piedāvājumus un nepazīstamu personu ielaišanu savā mājoklī.