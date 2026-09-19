Mārupē meklē laulātos pārus, kas svinēs zelta vai dimanta kāzu jubileju
Turpinot 2017. gadā aizsākto tradīciju godināt novada stiprās ģimenes un izcelt ilggadīgu kopdzīvi kā vērtību, Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina atsaukties pārus, kas laulībā aizvadījuši piecdesmit vai sešdesmit gadus, neatkarīgi no tā, vai laulība reģistrēta Mārupes novadā vai citviet.
Pāri, kuri šogad atzīmē zelta vai dimanta kāzu jubileju, aicināti uz godināšanas ceremoniju 5. decembrī Mārupes Kultūras namā. Pasākumā “Zelta kāzu pāru godināšana” paredzēti apsveikumi, muzikāli priekšnesumi, kā arī piemiņas veltes godināmajiem pāriem, vēsta Mārupes novada pašvaldība. Klātesošajiem būs iespēja dalīties atmiņās, satikt citus jubilārus un saņemt sirsnīgus vēlējumus svētku atmosfērā.
Dalību var pieteikt līdz 25. novembrim Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā: Mārupē, Daugavas ielā 29, vai Piņķos, Centra ielā 4. Pieteikšanās iespējama arī pa tālruni 67149878 (Mārupe) un 67914292 (Piņķi), vai, nosūtot e-pastu uz dzimtsaraksti@marupe.lv. Pieteikumā lūdzam norādīt abu laulāto vārdus, uzvārdus, laulības reģistrācijas datumu un kontaktinformāciju, lai varētu nodrošināt savlaicīgu saziņu par pasākuma norisi un organizatoriskām detaļām (piemēram, ierašanās laiku un sēdvietu plānojumu).