Pieķerts kļūdās un izdaiļojumos - cik ļoti var ticēt premjera Kulberga soctīklu saturam?
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sociālajos tīklos regulāri stāsta par valdības paveikto, pieņemtajiem lēmumiem un savām politiskajām iniciatīvām. Tomēr pēdējās dienās uzmanību piesaistījuši vismaz divi viņa ieraksti, kuru precizitāte tikusi apšaubīta – vienā gadījumā skaidrojums prasīts Saeimas komisijā, bet otrā premjeru publiski labojusi pati Latvijas Banka.
Viens no jautājumiem skar Krievijas graudu tranzīta ierobežošanu. Kulbergs 16. septembrī sociālajos tīklos paziņoja, ka ar Igaunijas un Lietuvas premjeriem esot panākta kopēja pozīcija par vienotu ierobežojumu ieviešanu Krievijas graudiem. Premjera paziņojums nebija mazsvarīga detaļa – vienota Baltijas valstu nostāja būtiski pastiprinātu Latvijas pozīciju jautājumā, kurā atsevišķu valstu rīcību ierobežo arī Eiropas Savienības regulējums.
Saeimas Budžeta un finanšu komisijas sēdē bijusī premjere, deputāte Evika Siliņa (JV) vēlējās noskaidrot, ko tieši šī “vienotā pozīcija” nozīmē un vai tai ir arī kāds dokumentārs apliecinājums. “Gribētu redzēt to vienoto pozīciju. Rakstiski viņi ir? Trīs Baltijas premjeri viņu ir parakstījuši?” asā tonī vaicāja Siliņa.
Viņa uzsvēra, ka Kulbergs publiski ir paziņojis par panāktu kopīgu nostāju, tādēļ vēlas redzēt vienošanos: “Viņš publiski ir paudis, ka ir panākta kopīga pozīcija. Es gribu redzēt to vienoto pozīciju.”
Komisijas sēdē Siliņai tika norādīts, ka konkrētajā dienā šādu informāciju sagatavot nevarēs.
Pats Kulbergs vēl dažas dienas iepriekš bija rakstījis, ka ir saziņā ar Baltijas valstu premjeriem, lai panāktu vienotu nostāju. Savukārt 16. septembrī viņš jau paziņoja, ka kopējā pozīcija ir panākta.
Vēl nepārprotamāks bija cits gadījums. 16. septembrī Kulbergs platformā “X” rakstīja: “Vispār LB nedrukā naudu, kopš esam iestājušies Eirozonā no 2014. gada.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vispār LB nedrukā naudu, kopš esam iestājušies €Eirozonā no 2014.gada— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) September 16, 2026
Uz premjera ierakstu nākamajā dienā reaģēja pati Latvijas Banka, norādot, ka apgalvojums nav precīzs. “LB gan emitē eiro banknotes un monētas, gan piedalās to drukāšanā (to eirozonas valstis dara solidāri un koordinējoties, sadalot izmaksas),” skaidroja centrālā banka.
Šajā gadījumā Latvijas Bankas teikto apstiprina arī Eiropas Centrālās bankas informācija. Eiro banknošu ražošana ir kopīgs Eirosistēmas process – ECB sadala nepieciešamo banknošu ražošanas apjomu starp valstu centrālajām bankām, kuras nodrošina tām piešķirtās produkcijas izgatavošanu un sedz attiecīgās izmaksas.
Turklāt ECB dati rāda, ka arī Latvijai tiek piešķirta daļa no kopējā eiro banknošu ražošanas apjoma. Piemēram, 2026. gadā Latvija ir starp centrālajām bankām, kam piešķirta atbildība par daļu 100 eiro banknošu ražošanas.
Lai arī abi šie gadījumi ir atšķirīgi, tie neapšaubāmi aktualizē plašāku jautājumu – cik precīzi ir premjera sociālajos tīklos publicētie skaļie paziņojumi un kur beidzas īss, sociālajiem tīkliem piemērots politisks vēstījums un sākas pārāk brīva apiešanās ar faktiem?