Krāslavas novadā pēc pakaļdzīšanās aiztur nelegālo migrantu pārvadātāju
Ceturtdien, 17. septembrī, Krāslavas novadā robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām aizturēja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāju.
Valsts policijas amatpersonas Kombuļu pagastā centās apturēt kādu BMW markas automašīnu, bet tās vadītājs nereaģēja uz policistu likumīgo prasību apturēt transportlīdzekli un turpināja kustību paātrinot braukšanas ātrumu.
Nekavējoties uzsākta automašīnas vajāšana, kuras rezultātā likumsargi panāca transportlīdzekli, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Dokumentu pārbaudes laikā konstatēts, ka automašīnai bija atvērtas pasažieru durvis, savukārt mežā dzirdamas skaņas, kas liecina par cilvēku klātbūtni. Nekavējoties piesaistīts robežsardzes kinologs ar dienesta suni, kuri meža masīvā konstatēja četras personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285. panta 3.1 daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā
Četras personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija “VILKATIS”, kas ir mērķēta un koordinēta Latvijas reakcija uz hibrīdo apdraudējumu - instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas puses. Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
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Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 151 kriminālprocesu (no kuriem 64 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 110 personām. Par minētajām darbībām personas tiek sodītas ar bargiem brīvības atņemšanas sodiem, piemēram, vienā lietā persona tika notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu uz pieciem gadiem; citā lietā – uz 6 gadiem un 1 mēnesi.
Valsts robežsardze aicina atturēties no iesaistīšanās jebkādās noziedzīgās darbībās, kas saistītas ar nelikumīgi valsts robežu šķērsojušo personu tālākas pārvietošanas (pārvešanas ar autotransportu) Eiropas Savienības iekšienē organizēšanu vai tās īstenošanu.
Krimināllikuma attiecīgā panta sankcija paredz ilgstošu brīvības atņemšanas sodu no 2 līdz 10 gadiem par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai un citu noziedzīgo darbību organizēšanu un veikšanu, kas saistītas ar nelegālo migrāciju uz Latvijas Republiku, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.