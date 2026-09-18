Mamma neizpratnē: par bērnu iemīļotu izklaidi saņem aizrādījumu no policijas
Kāda mamma sociālajos tīklos dalījusies ar stāstu par situāciju, kurā viņai aizrādīts par bērnu zīmēšanu ar krītiņiem uz bruģa. Pēc viņas teiktā, policijas darbinieki norādījuši, ka bērni šādi zīmēt nedrīkst un zīmējumi būs jānotīra.
Vai par zīmēšanu ar krītiņiem uz bruģa iespējams saņemt sodu? Jauns.lv vērsās Rīgas pašvaldības policijā, lai noskaidrotu, kādi noteikumi šādās situācijās ir spēkā galvaspilsētā.
Policijā skaidro, ka administratīvs pārkāpums ir personas prettiesiska un vainojama rīcība, par kuru likumā vai pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēta administratīvā atbildība.
Vienlaikus pati zīmēšana ar krītiņiem uz bruģa līdz šim Rīgas pašvaldības policijas praksē nav uztverta kā pārkāpums.
“Jebkuru situāciju policijas darbinieki vērtē individuāli, taču līdz šim šādu rīcību neesam uztvēruši kā pārkāpumu,” norāda Rīgas pašvaldības policija.
Tomēr ir arī izņēmumi. Ja ar krītiņiem apzināti tiktu apzīmētas vai bojātas, piemēram, ēkas, automašīnas vai žogi, likumsargi varētu vērtēt konkrētās personas rīcību.
Tāpat policija norāda, ka katrai atpūtas vietai var būt savi iekšējās kārtības noteikumi un ierobežojumi. Līdz ar to atsevišķās teritorijās var būt noteikti konkrēti nosacījumi, kas jāievēro.
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Tātad zīmēšana ar krītiņiem uz bruģa pati par sevi galvaspilsētā nav uzskatīta par administratīvu pārkāpumu, tomēr iedzīvotājiem jāņem vērā konkrētās vietas noteikumi un jāraugās, lai netiktu bojāts īpašums.