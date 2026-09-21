Politika
Šodien 05:55
VIDEO: mūsu kļūdas maksā miljonus - kur paliek valsts nauda un vai nākotnē tās būs vairāk?
Šīs nedēļas “Tiešs jautājums” tēma ir kā nopietna tā sāpīga – valsts nauda, finanses un budžets. Kā to veidot un kā visu mūsu kopējo naudu lietderīgāk iztērēt? Un kāda nākotne mūs gaida, ja turpināsim saimniekot tādā pat garā kā līdz šim?
Par budžetu, skaudro “airBaltic” situāciju, megaprojektu “Rail Baltica” un citiem jautājumiem šoreiz parunāsim ar mūsu viesiem: Jāni Patmalnieku no “Jaunās vienotības” un Kristapu Krištopanu no “Latvija pirmajā vietā”. Eksperta lomā šoreiz – finansists Ģirts Rungainis.