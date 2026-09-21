Politika

VIDEO: mūsu kļūdas maksā miljonus - kur paliek valsts nauda un vai nākotnē tās būs vairāk?

Sandris Metuzāls

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Šīs nedēļas “Tiešs jautājums” tēma ir kā nopietna tā sāpīga – valsts nauda, finanses un budžets. Kā to veidot un kā visu mūsu kopējo naudu lietderīgāk iztērēt? Un kāda nākotne mūs gaida, ja turpināsim saimniekot tādā pat garā kā līdz šim?

VIDEO: mūsu kļūdas maksā miljonus – kur paliek val...

Par budžetu, skaudro “airBaltic” situāciju, megaprojektu “Rail Baltica” un citiem jautājumiem šoreiz parunāsim ar mūsu viesiem: Jāni Patmalnieku no “Jaunās vienotības” un Kristapu Krištopanu no “Latvija pirmajā vietā”. Eksperta lomā šoreiz – finansists Ģirts Rungainis.

Raidījumu vada žurnālists Sandris Metuzāls. Ienāc Jauns.tv un skaties jebkurā laikā un vietā!

Tēmas

BudžetsLatvijaTiešs jautājumsJaunā VienotībaMinistru kabinets14. Saeima15. Saeimas vēlēšanasSaeimaLatvija pirmajā vietāJānis PatmalnieksairBalticRail BalticaKrievijaUkrainaUkrainas armija

Citi šobrīd lasa