Liepājas muzejā atklās Alekseja Naumova izstādi “ALLA PRIMA”
Piektdien, 25. septembrī, plkst. 17 Liepājas muzeja lielajā izstāžu zālē Kūrmājas prospektā 16/18 atklās mākslinieka Alekseja Naumova darbu izstādi “ALLA PRIMA”.
Izstāde pievēršas tiešai un nepastarpinātai gleznieciskai reakcijai uz redzamo pasauli. Alla prima šeit nav tikai glezniecības tehnika, kurā darbs tiek radīts vienā paņēmienā, bet arī mākslinieka attieksme pret laiku, uztveri un glezniecības procesu.
Izstādē būs skatāmas aptuveni 20 gleznas, kurās iemūžinātas Burāno, Liepājas, Parīzes parku un dārzu, Ķīnas pilsētu Šanhajas un Ningbo, kā arī Melnkalnes pilsētu Perastas un Budvas ainavas. Konkrētas vietas Alekseja Naumova glezniecībā tiek pārveidotas ar intensīvu, kontrastainu kolorītu un fovistiski ievirzītu izteiksmi. Krāsa viņa darbos kļūst par patstāvīgu telpas, ritma un emocionālās intensitātes veidotāju.
Aleksejs Naumovs konsekventi darbojas ainavas žanrā, apliecinot plenēra glezniecības aktualitāti arī mūsdienās. Viņa mākslinieciskās valodas attīstībā būtiska nozīme ir ceļošanai un gleznošanai dabā. Darbus raksturo pārliecinošs, izsvērts otas triepiens, vitāls kolorīts un kompozīcija, kas uztver konkrētās vietas būtību.
Gleznojot tieši dabā un alla prima tehnikā, mākslinieks saglabā pirmās uztveres impulsu un konkrētā mirkļa neatkārtojamību. Katrs otas triepiens kļūst par liecību ne tikai par redzēto, bet arī par pašu redzēšanas procesu un mākslinieka reakciju konkrētajā brīdī. Šāda darba metode pieprasa tūlītēju lēmumu pieņemšanu, un katra krāsu attiecība, triepiens un formas nobīde kļūst par būtisku gleznas kopējās noskaņas daļu.
Mākslinieka darbos veidojas spriegums starp atpazīstamo un pārveidoto. Burāno paliek Burāno, Liepāja – Liepāja, Perasta – Perasta, tomēr gleznieciskajā telpā šīs vietas iegūst citu vizuālo intensitāti. Realitāte netiek noliegta, bet interpretēta, pastiprināta un pārvērsta patstāvīgā gleznieciskā pieredzē.
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Līdzās ceļojumos tapušajiem darbiem izstādē īpaša vieta atvēlēta Liepājas ainavām – jūras skatiem no Karostas teritorijas un ūdenstorņa apkārtnei. Tādējādi līdzās tālām un ceļojumos sastaptām vietām parādās arī māksliniekam pazīstama un personiski nozīmīga telpa. Attālums starp svešo un savējo kļūst mazāk būtisks par paša redzējuma intensitāti, dažādajām ģeogrāfiskajām vietām saplūstot vienotā gleznieciskajā valodā.
Izstāde “ALLA PRIMA” aktualizē ne tikai glezniecības tehniku, bet arī jautājumu par to, cik tieša var būt mākslinieka sastapšanās ar realitāti. Alekseja Naumova darbos atbilde rodama pašā glezniecības aktā – ātrā, koncentrētā un vienlaikus precīzā reakcijā, kurā redzētais tiek pārvērsts krāsā, bet mirklis iegūst paliekošu formu. Šajās gleznās ainava nav tikai attēlojamais objekts – tā ir sastapšanās, kuru alla prima ļauj saglabāt tās dzīvākajā un intensīvākajā veidolā.
Aleksejs Naumovs absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības nodaļu profesora Induļa Zariņa vadībā un radošo aspirantūru profesora Eduarda Kalniņa meistardarbnīcā. Būdams Francijas valdības stipendiāts, viņš studējis glezniecību Parīzē. Mākslinieks izstādēs regulāri piedalās kopš 1979. gada.
No 2007. līdz 2017. gadam Aleksejs Naumovs bija Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, un pašlaik viņš ir akadēmijas profesors. 2013. gadā mākslinieks nominēts Purvīša balvai par izstādi “Pasaules pilsētas” Valmieras muzeja Izstāžu namā. 2018. gadā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Lielajā zālē norisinājās viņa personālizstāde “Nebeidzamā ainava”. Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mākslā un mākslas izglītībā Aleksejs Naumovs iecelts par Atzinības krusta komandieri.
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Izstāde Liepājas muzeja lielajā izstāžu zālē būs skatāma līdz 2026. gada 1. novembrim.