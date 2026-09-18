Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2008. gadā dzimušo Kseniju Korotkovu.
112
Šodien 09:41
Policija meklē Kseniju Korotkovu, kura pēc došanās uz Rīgu nav atgriezusies mājās
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2008. gadā dzimušo Kseniju Korotkovu, kura 2026. gada 15. septembrī neatgriezās no Rīgas savā dzīvesvieta Daugavpilī, un viņas šī brīža atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 155 cm, vidējas miesas būves, gari brūni mati. Bija ģērbusies melnā virsjakā, zaļās džinsu biksēs, gaišā džemperī, rozā “Vans” sporta apavos, līdzi bija melna “Nike” mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot 65403310 vai 112!
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2008. gadā dzimušo Kseniju Korotkovu.