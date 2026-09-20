Pērn sabruka tilts un cieta 30 cilvēki - tagad Kokneses viesu namā atklātas jaunas nelikumības
Jauns.lv jau aizvadītajā gadā vēstīja par kādu viesu namu Kokneses pagastā, kurā sabrūkot patvaļīgi būvētam tiltam, ūdenī tika ierauti 30 kāzu viesi. Kamēr cietušie savas traumas un gūtos lūzumus ir sadziedējuši, šobrīd viesu namā konstatētas jaunas nelikumības.
Nelaime 2025. gada 7. augustā notika viesu namā "Kūpiņsala". "Tas notika manas un sievas kāzās," tolaik Jauns.lv ziņoja Madars. "Kad vēlējāmies veikt kopbildi ar viesiem uz gājēju tilta. Kāzu vadītājs īpašniekiem pavaicāja: "Vai tiešām uz tā tilta drīkst kāpt?" uz ko viņi atbildēja: "Neesot nekādu problēmu. Tur iepriekš ir kāpuši 80 cilvēki".
Tomēr brīdī, kad visi viesi pat vēl nebija paspējuši uz tilta nostāties, tas iebruka, paraujot līdzi kāzu viesus, tai skaitā bērnus. "Notikušajā viens cilvēks cieta ļoti smagi - viņam bija divi ārējie lūzumi. Vēl viena sieviete salauza potīti. Bet viena ārvalstu pilsoņa bērns, kas, tiltam brūkot, tika parauts zem ūdens, tika uz pāris stundām hospitalizēts," notikušo atminējās Madars.
Pēc notikušā Aizkraukles būvvalde Jauns.lv apstiprināja, ka tiltiņš viesu namā būvēts patvaļīgi, bet, kad būvvaldes būvinspektors veica apsekošanu, viņš konstatēja, ta tilts ir pilnībā demontēts. Tikmēr viesu nams skaidroja, ka pēc incidenta cietušajiem tika nekavējoties sniegta palīdzība, un pēc situācijas atrisināšanas svinības tika turpinātas. Vairāk par notikušo vari lasīt ŠEIT.
Viesu namā konstatētas jaunas nelikumības
Septembrī ar Jauns.lv sazinājās kāds lasītājs, kas pēc incidenta ar patvaļīgi būvēto tiltu, pauda bažas par viesu drošību, norādot, ka viesu nams, ilgstoši kā svinību vietu piedāvā patvaļīgi uzceltas ēkas. Lai noskaidrotu situāciju, vērsāmies ar jautājumiem pie Aizkraukles novada pašvaldības, kas apstiprināja to, ka divās no trim īpašumā esošajām ēkām konstatēta patvaļīga būvniecība.
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"Aizkraukles novada būvvalde informē, ka saistībā ar Kokneses pagasta nekustamajā īpašumā "Kūpiņsala" esošajām būvēm būvvalde savas kompetences ietvaros ir veikusi pārbaudi. 2026. gada 5. augustā būvvaldes būvinspektors, apsekojot īpašumu, konstatēja trīs ēkas," informēja pašvaldības komunikācijas nodaļas vadītājs Arvis Upīts.
"Par vienu ēku Būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama atbilstoša būvniecības dokumentācija un ir izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi. Savukārt attiecībā uz divām faktiski izbūvētām ēkām pārbaudes un administratīvās lietas izskatīšanas rezultātā tika konstatēta patvaļīga būvniecība," norāda pašvaldības pārstāvis.
"Būvvalde 2026. gada 3. septembrī ir pieņēmusi lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu. Ar minēto lēmumu aizliegta abu attiecīgo ēku ekspluatācija, kā arī īpašniekam uzdots sešu mēnešu laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un iesniegt būvvaldē nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju un novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas."
"Līdz ar to minēto divu ēku ekspluatācija, tostarp to izmantošana viesu izmitināšanai, šobrīd nav atļauta. Būvniecības likuma 21. panta otrā daļa paredz vispārīgu aizliegumu izmantot būvi līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, izņemot likumā īpaši paredzētos gadījumus. "
"Vienlaikus par konstatēto patvaļīgo būvniecību būvvaldē ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process un par konstatēto pārkāpumu piemērots administratīvais sods."
Upīts norāda, ka būvvalde turpinās kontrolēt pieņemtā lēmuma izpildi, un gadījumā, ja īpašnieks noteiktajā termiņā neizpildīs lēmumā noteiktos pienākumus un nenovērsīs patvaļīgās būvniecības radītās sekas, būvvalde Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā lems par turpmāko rīcību, tostarp par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu.