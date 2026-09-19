Burtnieku pagasta Kalndzirnavās atjaunota skatu platforma.
Novadu ziņas
Šodien 08:53
Burtnieku pagasta Kalndzirnavās atjaunota skatu platforma
Realizējot projektu “Ap dzirnavām pa Saules ceļu”, senās Burtnieku vējdzirnavas šajā vasarā kļuvušas vēl skaistākas, drošākas un interesantākas.
Ir atjaunots skatu platformas segums un āra kāpnes, uzstādīta jauna marga un labiekārtojuma elementi.
Kalndzirnavās ikviens ir aicināts skatīt un baudīt plašo Burtnieku āraines ainavu telpu. Jaunie stendi un skatu platformas margas ar interaktīvu izgaismojumu rosina domāt un sniedz atbildes uz dažādiem ar Saules kustību un gadalaiku maiņu saistītiem jautājumiem, piemēram:
- par dienas un nakts garumu gada ritējumā;
- par Saulgriežiem un to nozīmi Latvijas kultūrā;
- cik garš ir Saules ceļš virs horizonta katros Saulgriežos un kā to varētu izmērīt, u.c.
Kalndzirnavu radošā skatu platforma ir atvērta ikvienam interesentam katru dienu visa gada garumā, apmeklējums ir bez maksas, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.