Limbažu Sarkanais koris paplašina sastāvu un aicina pievienoties jaunus dziedātājus.
Novadu ziņas
Šodien 09:51
Limbažu Sarkanais koris paplašina sastāvu un aicina pievienoties jaunus dziedātājus
Limbažu Sarkanais koris aicina jaunus dziedātgribētājus pievienoties kolektīvam un nākt uz noklausīšanos, kas notiks Limbažu filca telpās.
Kora pārstāvji uzsver, ka no vārda “noklausīšanās” nav jābaidās – tā nebūs biedējoša atlase vai eksāmens. Tās laikā paredzēts draudzīgi iepazīties, nedaudz padziedāt un kopīgi saprast, kura balss grupa katram dalībniekam ir piemērotākā.
“Vissvarīgākā ir vēlme dziedāt, attīstīties un būt daļai no jaudīgas komandas,” aicina koris.
Noklausīšanās notiks 20. septembrī plkst. 12.00 Limbažu filcā, Mūru ielā 21.
Kora mēģinājumi notiek ceturtdienu vakaros un svētdienās. Dalībniekiem svarīgi apmeklēt vismaz vienu mēģinājumu nedēļā.
Interesentiem, kuri vēlas pievienoties korim, iepriekš jāsazinās ar kolektīvu, rakstot “Instagram” vai “Facebook” kontā @limbazusarkanaiskoris vai uz e-pasta adresi limbazusarkanaiskoris@gmail.com.