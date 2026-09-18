“Viņa paņēma trauku un svieda to cilvēku virzienā”: veikals Ogrē atklāj ilgstošas problēmas ar kādu apmeklētāju
Latvijas preču tirgotājs “Latvijas Pērles” sociālajā tīklā “Facebook” publiskojis stāstu par vairākiem satraucošiem incidentiem veikalā “Rabarbers” Ogrē. Uzņēmums vēsta, ka kādas regulāras apmeklētājas uzvedība ar laiku kļuvusi arvien agresīvāka, bet pēc viena no incidentiem sagatavots iesniegums policijai.
Kā ierakstā skaidro uzņēmums, sieviete veikalu apmeklējusi jau ilgāku laiku. Sākotnēji darbinieku uzmanību piesaistījis tas, ka viņa ļoti lielā daudzumā izmantojusi kosmētikas testerus, smaržas un citus izmēģināšanai paredzētos produktus. Uzņēmums norāda, ka sākotnēji pret notiekošo izturējies saprotoši, jo pircējiem ir tiesības izmēģināt tam paredzētos produktu paraugus. Tomēr vēlāk sievietes uzvedība esot mainījusies – viņa skaļi uzvedusies, filmējusi veikala telpas un preces, kā arī apgalvojusi, ka reklamē uzņēmumu.
Pēc “Latvijas Pērles” teiktā, sieviete arī vairākkārt zvanījusi uz uzņēmuma publiski norādītajiem tālruņa numuriem, stāstot, ka ir influencere un par veikala reklamēšanu viņai pienākoties samaksa. Uzņēmums norāda, ka šādus pakalpojumus nav pasūtījis un sievietei paskaidrojis, ka tos nevēlas izmantot.
Situācija īpaši saasinājusies kādā dienā, kad veikalā notikusi produktu degustācija. Pēc uzņēmuma aprakstītā, sieviete piegājusi pie degustācijas galda un sākusi ņemt lielu daudzumu produktu. Vairākus no tiem viņa esot paņēmusi līdzi un devusies prom, sakot, ka samaksās citā reizē. Darbinieki sievieti apturējuši un preces atguvuši.
Pēc kāda laika sieviete atgriezusies pie degustācijas galda. “Viņa paņēma porcelāna trauku ar degustācijas produktiem un svieda to cilvēku virzienā,” apgalvo uzņēmums.
Veikala pārstāvji norāda, ka cilvēki paspējuši izvairīties un neviens fiziski neesot cietis. Trauks nokritis un saplīsis netālu no veikala stikla skatloga.
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“Latvijas Pērles” ierakstā apgalvots, ka sieviete atkārtoti zvanījusi uz uzņēmuma tālruņiem, lamājusies un izteikusi draudus par fizisku izrēķināšanos. Kādā no sarunām viņa esot runājusi trešajā personā un uzdevusies par pašas iepriekš pieminētās sievietes advokāti. Par notikušo uzņēmums esot sagatavojis iesniegumu policijai, kā arī saglabājis videonovērošanas ierakstus un citu ar incidentiem saistīto informāciju.
Vienlaikus ierakstā uzņēmums pauž neapmierinātību ar savu līdzšinējo pieredzi, vēršoties policijā par citiem gadījumiem, tostarp zādzībām.
Uzņēmums īpaši uzsver, ka ieraksta mērķis neesot sievieti izsmiet, pazemot vai publiski tiesāt. “Mēs nezinām, kādi ir šādas uzvedības iemesli, un nevēlamies izdarīt pieņēmumus par cilvēka veselības stāvokli. Vienlaikus mums ir pienākums pasargāt savus darbiniekus, klientus un veikala apmeklētājus,” teikts ierakstā.
Uzņēmums arī aicina sociālo tīklu lietotājus komentāros nepublicēt cilvēku vārdus, fotogrāfijas, adreses vai nepārbaudītus minējumus. “Mūsu mērķis nav sarīkot publisku vajāšanu. Mūsu mērķis ir panākt, lai situācija tiktu risināta un mūsu darbinieki un klienti veikalā varētu justies droši,” norāda veikala pārstāvji.
Publikācijā arī sniegts sievietes ārējais apraksts un norādīts, ka viņa sevi saucot par Ilzi un runājot poļu valodā. Uzņēmums aicina sievietes tuviniekus, ja viņi viņu atpazīst, iesaistīties un palīdzēt rast situācijas risinājumu.