Lauris Mihailovs.
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Šodien 07:19
Atradies pazudušais “Transleiteri” dalībnieks Lauris Mihailovs
Pazudušais dueta “Transleiteri” dalībnieks Lauris Mihailovs ir atradies, sociālajos tīklos pavēstījuši viņa tuvinieki.
Tagad ģimene pavēstījusi priecīgu ziņu – Lauris ir atradies.
“Gribam pateikties visiem par jūsu līdzdalību Laura Mihailova meklēšanā. Gribam padalīties priekos ar jums – Lauris ir atradies,” teikts tuvinieku publiskotajā paziņojumā.
Tuvinieki uzsver, ka ir ļoti pateicīgi ikvienam, kurš iesaistījās informācijas izplatīšanā un meklēšanā, atzīstot, ka bez sabiedrības palīdzības situācija būtu bijusi daudz sarežģītāka. Īpašu pateicību ģimene izteikusi kādai sievietei, kura aktīvi palīdzējusi izplatīt informāciju par pazudušo arī ārpus Latvijas.