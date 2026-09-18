Latvijā turpina samazināties dzimstība
Latvijā šogad septiņos mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušie, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.
Tostarp 2026. gada septiņos mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, kas ir par 6,1% jeb 222 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet 3209 bija meitenes, kas ir samazinājums par 3% jeb 100.
Jūlijā, pēc astoņu mēnešu pārtraukuma, atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo - šogad jūlijā Latvijā reģistrēti 1066 jaundzimušie, kas ir par 5,3% jeb 60 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 577 zēni un 489 meitenes.
Šogad septiņos mēnešos Latvijā reģistrēti 15 282 mirušie, kas ir par 0,7% jeb 108 mazāk nekā 2025. gada septiņos mēnešos, kad tika reģistrēti 15 390 mirušie.
Tādējādi septiņos mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 8669 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 8455 pārsniedza dzimušo skaitu.
2026. gada septiņos mēnešos Latvijā reģistrētas 5228 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 7,7% jeb 438 laulībām mazāk.
Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,831 miljons.