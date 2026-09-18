Piektdiena būs lielākoties mākoņaina.
Sabiedrība
Šodien 07:02
Piektdien debesis klās mākoņi, daudzviet gaidāms arī lietus
Piektdien Latvijas debesis būs visai mākoņainas, prognozē sinoptiķi.
Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, vakarā - valsts centrālajā daļā.
Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, vietām piekrastē - 18 metrus sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+19 grādi.
Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +17, +18 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidaustrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1013 hektopaskāliem Baltkrievijas pierobežā.