Piektdien debesis klās mākoņi, daudzviet gaidāms arī lietus
Foto: Shutterstock
Piektdiena būs lielākoties mākoņaina.
Sabiedrība

Piektdien debesis klās mākoņi, daudzviet gaidāms arī lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Piektdien Latvijas debesis būs visai mākoņainas, prognozē sinoptiķi.

Piektdien debesis klās mākoņi, daudzviet gaidāms a...

Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, vakarā - valsts centrālajā daļā.

Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, vietām piekrastē - 18 metrus sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+19 grādi.

Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +17, +18 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidaustrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1013 hektopaskāliem Baltkrievijas pierobežā.

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