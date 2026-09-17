Tramps šo ieceri nosaucis par vēsturisku soli ASV un Polijas attiecībās.
Politika
Šodien 22:12
“Tas būs vēsturisks solis.” Tramps paziņo par ASV militārās bāzes izveidi Polijā
ASV militārā klātbūtne Polijā varētu kļūt vēl ievērojamāka. ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka panākts būtisks progress ceļā uz ASV armijas bāzes izveidi Polijā, turklāt tās iespējamā atrašanās vieta varētu tikt atklāta jau pavisam drīz.
Tramps šo ieceri nosaucis par vēsturisku soli ASV un Polijas attiecībās. Sarunas starp Varšavu un Vašingtonu par Amerikas militārās klātbūtnes nostiprināšanu turpinās jau vairākus mēnešus, un Polija vēlas panākt lielāku pastāvīgu ASV spēku klātbūtni NATO austrumu flangā.
Amerikāņu karavīri Polijā nav nekas jauns. Valstī jau gadiem izvietoti ASV spēki, kuru ievērojama daļa tur uzturas rotācijas kārtībā. Tomēr Varšava vēlas šo modeli mainīt un panākt pastāvīgāku ASV militāro klātbūtni, īpaši ņemot vērā Krievijas sākto karu Ukrainā.
Par konkrētu bāzes atrašanās vietu, tās lielumu un izveides termiņiem pagaidām nav paziņots. Tramps norādījis, ka vieta tiks atklāta drīzumā, ja vienošanās par bāzes izveidi tiks panākta.