“Viss sprāga, man šoks iestājās.” Liesmas daudzdzīvokļu namā Jelgavas pusē liek cilvēkiem steigā pamest mājas
Satraucošus mirkļus piedzīvojuši kāda daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji Ānē, Jelgavas novadā. Ēkas pirmajā stāvā aizdedzies elektrības sadales skapis, liesmām un dūmiem strauji piepildot gaiteni.
No nama evakuējās pieci cilvēki, bet vēl vienam saviem spēkiem izkļūt neizdevās – viņu no ēkas izveda glābēji un nodeva mediķiem.
Ugunsgrēku pirmā pamanījusi nama iedzīvotājas Ņinas meita, kura tobrīd bija ieradusies ciemos pie mammas. Izejot gaitenī, viņa ieraudzījusi liesmas un nekavējoties izsaukusi glābējus. “Es izgāju gaitenī, un tur bija tādas liesmas. Tur sāka degt un ‘šaut’. Es pati apjuku. Pēc tam tas viss sprāga, sprāga, tad nodzisa, un parādījās dūmi,” viņa atceras.
Sieviete uzskata, ka mammai paveicies, ka nelaimes brīdī viņa nav bijusi viena. Ņinai pēcpusdienās mēdzot patikt pagulēt, tādēļ spēcīgo sadūmojumu viņa varētu laikus nepamanīt. Arī pati Ņina stāsta, ka notikušais viņu pamatīgi izbiedējis – steigā pametot dzīvokli, viņa pat nav paspējusi pienācīgi apģērbties. Vēlāk kaimiņiene drēbes viņai nodevusi caur balkonu.
Lai gan ugunsgrēks izcēlās ēkas pirmajā stāvā, sodrēji pēc tā redzami arī augstākajos stāvos. Izdegušā sadales skapja dēļ piecstāvu nams palicis bez elektrības, un meistari strādā, lai tās padevi pēc iespējas ātrāk atjaunotu. Iedzīvotāji tikmēr satraucas arī par ledusskapjos un saldētavās esošo pārtiku, kas bez elektrības sāk bojāties.
Nopietnāk ugunsgrēkā cietis kāds otrā stāva iedzīvotājs, kurš pats no piedūmotajām telpām izkļūt nespēja. Glābēji viņu izveda no ēkas un vidēji smagā stāvoklī nogādāja slimnīcā.