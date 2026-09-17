Šausminošs skats Cēsu novadā - ceļmalas kokā atrod, iespējams, pakārušos vīrieti
Cēsu novada Drabešu pagastā ceturtdien cilvēki ceļmalā pamanījuši ko šausminošu un asinis stindzinošu – kokā atrasts miris vīrietis. Par notikušo informēta Valsts policija, kas nekavējoties devusies uz notikuma vietu.
Valsts policija apstiprinājusi, ka informācija par notikušo saņemta īsi pirms pusdienlaika. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi konstatējuši vīrieša nāvi un sākuši skaidrot gan viņa personību, gan apstākļus, kādos cilvēks miris.
Drīz vien noskaidrojies, ka bojāgājušais ir 1992. gadā dzimis vīrietis. Turklāt viņš policijas redzeslokā bija nonācis jau iepriekš – aizvadītajā naktī vīrietis bija pieteikts kā bezvēsts pazudis.
Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis, iespējams, izdarījis pašnāvību pakaroties. Tomēr tā pagaidām ir tikai sākotnējā versija, un precīzi notikušā apstākļi vēl tiek noskaidroti.
Saistībā ar notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess. Izmeklēšanā tiks noskaidroti visi nāves apstākļi un pārbaudīta sākotnējā versija par notikušo.