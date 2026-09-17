Putina atbalstītājs, hokejists Ovečkins un Trampa dēla kāzu finansētājs iekļauti Latvijas “melnajā sarakstā"
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV) Latvijai nevēlamo personu jeb "persona non grata" sarakstā nolēmusi iekļaut agresorvalsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu.
Abām personām ieceļošana Latvijā aizliegta uz nenoteiktu laiku. Ārlietu ministre Baiba Braže paziņojusi, ka lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likumu, kas ārlietu ministram ļauj iekļaut ārzemniekus Latvijai nevēlamo personu sarakstā.
Ovečkins uzmanības centrā nonācis īsi pirms Krievijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. NHL visu laiku rezultatīvākais vārtu guvējs redzams valdošās partijas “Vienotā Krievija” politiskās kampaņas video kopā ar citām sabiedrībā zināmām personām, tostarp Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Ovečkins arī iepriekš nav slēpis saikni ar Vladimiru Putinu – 2017. gadā viņš izveidoja Putina atbalsta kustību “Putin Team”.
Savukārt Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) vadītāja Umara Kremļova vārds pēdējā laikā izskanējis pavisam cita iemesla dēļ. Atklājies, ka Krievijas oligarhs palīdzējis segt ievērojamu daļu no ASV prezidenta Donalda Trampa dēla Donalda Trampa jaunākā kāzu izmaksām, kas maijā notika Bahamu salās.
Pētnieciskās žurnālistikas organizācija “ProPublica”, atsaucoties uz dokumentiem un informētiem avotiem, vēstīja, ka Kremļovs apmaksājis aptuveni 100 000 ASV dolāru par salas īri uz vienu nakti, kā arī 70 000 dolāru vērtu uguņošanu un citus ar kāzām saistītus izdevumus. Maksājumi veikti ar Dubaijā reģistrēta un ar IBA saistīta uzņēmuma starpniecību. Trampa jaunākā pārstāvis nav noliedzis Kremļova finansiālo iesaisti, norādot, ka abi ir tuvi draugi.
Kremļovs IBA vada kopš 2020. gada, un viņa vadības laikā organizācija no Krievijas enerģētikas milža “Gazprom” saņēmusi desmitiem miljonu dolāru. 2023. gadā Starptautiskā Olimpiskā komiteja atņēma IBA olimpiskās boksa federācijas statusu, cita starpā paužot bažas par organizācijas pārvaldību un finanšu caurskatāmību.