Mārtiņam Braunam apritētu 75 - Nacionālajā teātrī atkal skanēs izcilā komponista mūzika
Turpinot uzsākto koncertuzvedumu ciklu, kas veltīts spožu mūzikas personību devumam, Nacionālajā teātrī 75 gadu jubilejā atcerēsies Mārtiņu Braunu – komponistu, kurš Nacionālajam teātrim bijis īpaši nozīmīgs, jo no 1975. līdz 1982. gadam darbojies arī kā teātra muzikālās daļas vadītājs.
Mārtiņam Braunam veltītā koncertiestudējuma "Tikšanās blūzs" režisore ir Dita Lūriņa. Pirmizrāde gaidāma pēc nedēļas, 24. septembrī, uz Nacionālā teātra lielās skatuves.
Savulaik Mārtiņš Brauns bija atzinies savā mīlestībā Nacionālajam teātrim, un šie skaistie Brauna vārdi glabājas tam kā liecība 2004. gada teātra rekonstruētās ēkas atklāšanas pasākuma programmiņā: “Grozi kā gribi – mans teātris. Un man ir ko teikt. Bet vārdos nevaru formulēt visu, ko jūtu ar sirdi, un vai vajag? Mani vārdi var sašaurināt un padarīt to viennozīmīgu, ko gribu pateikt ar mūziku.” Šīs īpašās saiknes un Mārtiņa Brauna jubilejas iedvesmots, uz Nacionālā teātra skatuves top koncertuzvedums “Tikšanās blūzs”.
Koncerts būs ne tikai veltījums vienam no spilgtākajiem Latvijas komponistiem, bet arī dzīva tikšanās ar viņa mūziku tās autentiskajā skanējumā – caur tiem, kuri to reiz radījuši un atskaņojuši, nepazaudējot Brauna īpašo muzikālo valodu. Līdzās Nacionālā teātra aktieriem koncertā piedalīsies grupas “Sīpoli” mūziķi – Aivars Gudrais un Raimonds Macats. Savā teātra mūzikā Brauns ir bijis īsts tūkstošveidis, kacinot un dumpojoties, stilizējot un rotaļājoties. Koncertiestudējums aicinās uz satikšanos gan ar labi zināmām, gan piemirstām melodijām no izrādēm “Sirano de Beržeraks”, “Alberts”, “Blūzi” un “Mauglis”.
Koncertuzveduma režisore Dita Lūriņa tā nosaukumā apspēlējusi Brauna populāro “Šķiršanās blūzu”, kas rakstīts Nacionālā teātra izrādei, kad viņš bijis teātra muzikālās daļas vadītājs, taču šoreiz stāsts būs par satikšanos. Lūriņu vienmēr uzrunājis Brauna nepareizums un protestētāja gars, kas dzirdams visā viņa mūzikā un tikšot respektēts arī koncerta noformējumā. “Sev par pārsteigumu ieraudzīju vienojošo arhetipu – vientuļā, nesaprastā, brīvā un spītīgā mākslinieka tēlu, kas ceļo cauri visiem Brauna teātra darbiem. Tāds mūžīgais zudušās paaudzes pārstāvis, pat, ja paaudzē, kurai viņš pieder, ir daži izņēmumi – tikpat dulli un nepieradināti mākslinieki kā viņš pats,” teic režisore Dita Lūriņa.
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Koncertiestudējumā piedalās: Elza Rūta Jordāne, Jana Ļisova, Laura Siliņa, Matīss Budovskis, Raimonds Celms, Egons Dombrovskis, Matīss Kučinskis, Mārcis Maņjakovs, Kurts Kārlis Mitenbergs, Jēkabs Pikšēns un dziedātāji Zane Gudrā, Guna Pūcīte-Skujāne, Emīlija Kate Tomsone un Miks Galvanovskis.