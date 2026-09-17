Vairāk nekā 100 vietnes nonākušas uzmanības lokā saistībā ar bērnu seksuālās izmantošanas materiāliem
Kopš šī gada sākuma Latvijā konstatētas vairākas tīmekļvietnes, kurās, iespējams, pieejami bērnu seksuālās izmantošanas materiāli. Šādu vietņu skaits varētu pārsniegt pat simtu, informē biedrība “Kiberizlūkošanas un aizsardzības centrs”.
Aizdomīgās vietnes "Kiberizlūkošanas un aizsardzības centrs” (KiAC) apzinājis, sadarbojoties ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP), Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldi un CERT.LV. KiAC veic publiski pieejamās informācijas izpēti jeb OSINT izlūkošanu, datu analīzi un monitoringu, apkopojot informāciju par vietnēm, kurās varētu būt pieejami šādi materiāli.
Tālāk informāciju atbilstoši savai kompetencei izvērtē atbildīgās institūcijas. Valsts policija pārbauda iespējamos bērnu seksuālās izmantošanas materiālus, savukārt NEPLP ierobežo piekļuvi tīmekļvietnēm, kurās tie konstatēti. CERT.LV attiecīgās vietnes iekļauj DNS ugunsmūrī. Informācija par iespējamām šāda satura vietnēm nodota arī Latvijas Drošāka interneta centram “Drossinternets.lv”.
Par bērnu pornogrāfiju saturošu materiālu apriti Latvijā paredzēta kriminālatbildība. Krimināllikuma 166. panta otrā daļa paredz, ka par šādu nodarījumu var sodīt tostarp ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Cilvēki, kuri internetā saskārušies ar šādiem materiāliem, aicināti nekavējoties par tiem ziņot. To var darīt, zvanot Valsts policijai pa tālruni 112 vai Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111. Par aizdomīgu saturu iespējams ziņot arī anonīmi Latvijas Drošāka interneta centram.