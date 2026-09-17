Vēlēšanu laikā Latvijā pastiprinās gaisa telpas aizsardzību ar sabiedroto iznīcinātājiem
Septembra beigās Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lielvārde” ieradīsies četri Vācijas Gaisa spēku “Eurofighter” iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību, tostarp 15. Saeimas vēlēšanu norises laikā. Latvijas gaisa telpas aizsardzības stiprināšanā papildu ieguldījumu sniegs arī Itālijas un Turcijas gaisa spēki.
Sabiedroto iznīcinātāju iesaiste notiek pēc aizsardzības ministra Raivja Melņa iniciatīvas, Latvijai vēršoties pie NATO sabiedrotajiem ar aicinājumu vēlēšanu laikā stiprināt Latvijas gaisa telpas aizsardzību un reaģēšanas spējas.
“Pēdējo mēnešu incidenti ar bezpilota lidaparātiem NATO austrumu flangā vēlreiz apliecina, ka mums jābūt gataviem ātri reaģēt uz jebkuru apdraudējumu. Vācijas, Itālijas un Turcijas atsaucība Latvijas aicinājumam ir praktisks sabiedroto solidaritātes apliecinājums un stiprina mūsu spējas aizsargāt Latvijas gaisa telpu. Īpaši būtiski tas ir laikā, kad Latvijā norisināsies Saeimas vēlēšanas. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības droši piedalīties brīvās un godīgās vēlēšanās, un mūsu pienākums ir šīs tiesības aizsargāt,” uzsver aizsardzības ministrs R. Melnis.
Plānots, ka četri Vācijas Gaisa spēku “Eurofighter” iznīcinātāji Latvijā uzturēsies īslaicīgi. Vācijas “Eurofighter” Latvijā pildīs uzdevumus NATO paplašinātās gaisa telpas patrulēšanas misijas (enhanced Air Policing North – eAPN) ietvaros.
Vienlaikus arī Itālija, kuras kontingents pašlaik vada NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misiju no Šauļu aviobāzes Lietuvā, ir atsaukusies Latvijas lūgumam un uzņemsies papildu saistības, stiprinot Latvijas gaisa telpas aizsardzību.
Latvijas gaisa telpas aizsardzības stiprināšanā iesaistīsies arī Turcijas Gaisa spēku iznīcinātāji, kas NATO gaisa aizsardzības misijas ietvaros ir izvietoti Emari aviobāzē Igaunijā. Turcijas iznīcinātāji paralēli saviem pamatuzdevumiem NATO misijā sniegs papildu ieguldījumu Latvijas gaisa telpas aizsardzībā. Turcijas Gaisa spēki pašlaik Emari bāzē pilda uzdevumus ar F-16 iznīcinātājiem.
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Vācijas iznīcinātāju izvietošana Latvijā vienlaikus ļaus pārbaudīt NATO spēju operatīvi pārvietot un uzņemt sabiedroto spēkus, kā arī Nacionālo bruņoto spēku militārās bāzes “Lielvārde” gatavību nodrošināt sabiedroto gaisa spēku uzņemšanu un atbalstu.
Vācijas, Itālijas un Turcijas ieguldījums apliecina NATO sabiedroto solidaritāti un spēju operatīvi reaģēt uz dalībvalstu drošības vajadzībām, vienlaikus stiprinot alianses kolektīvo aizsardzību un NATO austrumu flanga drošību.
Jau vēstīts, ka pēdējo mēnešu laikā Baltijas valstu gaisa telpā vairākkārt ielidojuši bezpilota lidaparāti. Šādi incidenti ir Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu radītās drošības situācijas sekas un apliecina nepieciešamību turpināt stiprināt NATO austrumu flanga, tostarp Latvijas, gaisa telpas aizsardzību. Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi uzrauga Latvijas gaisa telpu un uztur gatavību reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem.