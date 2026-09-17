“Mēs palīdzam krieviem apzagt Ukrainu un iegūt naudu karam”: Liepnieks asi kritizē valdības pieeju Krievijas graudu tranzītam
Politisko procesu eksperts, rakstnieks Jurģis Liepnieks asi kritizējis valdības izraudzīto risinājumu Krievijas labības tranzīta ierobežošanai, norādot, ka tā vietā, lai tranzītu pilnībā apturētu, Latvija izvēlējusies palielināt dzelzceļa infrastruktūras maksu.
“Es apzināti iepauzēju pāris dienas, domāju – jānomierinās, nevar visu laiku lamāties, bet tomēr Kulberga valdības lēmumus krievu graudu lietā es nezinu, kā pieklājīgi raksturot,” sociālajā tīklā “X” raksta Liepnieks.
Viņš valdībai pārmet, ka Krievijas labības tranzīts caur Latviju pēc pieņemtajiem lēmumiem netiks apturēts. Liepnieks arī pauž bažas par iespēju caur Latviju pārvadāt Ukrainas okupētajās teritorijās nelikumīgi iegūtus graudus. “Tātad Latvijas valdība pieņēma lēmumu nodrošināt netraucētu tranzītu Krievijas un Ukrainā zagtajiem graudiem caur Latvijas ostām. Vienīgi skatam palielinot vienu no pašām nenozīmīgākajām tranzīta izmaksu pozīcijām, kas tomēr ļaus arī Latvijai nedaudz nopelnīt šajā kopīgajā ar Krieviju biznesā. Rezultātā graudu tranzīts netiks apturēts, tas iet un ies pilnā sparā, mēs palīdzam krieviem apzagt Ukrainu un iegūt naudu karam. Kā????? Tāda ir Kulberga reāla politika."
Es apzināti iepauzēju pāris dienas, domāju, jānomierinās, nevar visu laiku lamāties, bet tomēr Kulberga valdības lēmumus krievu graudu lietā es nezinu kā pieklājīgi raksturot. Tātad Latvijas valdība pieņēma lēmumu nodrošināt netraucētu tranzītu krievijas un Ukrainā zagtajiem…— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) September 17, 2026
Vienlaikus valdības publiski paustais mērķis ir citāds – Ministru prezidents Andris Kulbergs norādījis, ka, būtiski palielinot dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu, iecerēts Krievijas labības tranzītu padarīt ekonomiski neizdevīgu un mazināt spiedienu uz Latvijas dzelzceļu un ostām. Valdība AS “LatRailNet” aicinājusi izvērtēt iespēju maksu palielināt par 300%.
Jauns.lv jau vēstīja, ka šodien, 17. septembrī, Saeima divos lasījumos atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Dzelzceļa likumā. Tie ļauj daudz ātrāk pārskatīt infrastruktūras maksu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem – līdzšinējo divu mēnešu vietā izmaiņas varēs publicēt divu nedēļu laikā.
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Īpašā kārtība līdz šā gada beigām attieksies uz labības kravām, kuru nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā, tostarp kravām, kas pa dzelzceļu tiek vestas uz Latvijas ostām tālākai izvešanai. Ja no paaugstinātās infrastruktūras maksas radīsies papildu ieņēmumi, tos paredzēts novirzīt Ukrainas aizsardzības vajadzībām.
Kulbergs iepriekš uzsvēris, ka Latvijas dzelzceļam un ostām nevajadzētu kļūt par Krievijas kara ekonomikas rezerves koridoru un ka Ukrainai nozagti graudi Latvijas ostās nedrīkst nonākt.