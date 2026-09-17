112
Šodien 16:19
VIDEO, FOTO: Valsts policija meklē attēlā redzamo personu - aicina atsaukties aculieciniekus
Aizdomās par iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē attēlā un video redzamo personu.
Policija skaidro attēlā esošās personas identitāti.
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš atpazīst šo personu vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 28701106 vai 112!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.