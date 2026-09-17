Bauskas ielas sprādzienā cietušajiem piešķirs naudu mājokļu atjaunošanai
Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja ceturtdien atbalstīja 255 650 eiro piešķiršanu sprādzienā cietušās dzīvojamās ēkas Bauskas ielā 15 iedzīvotājiem nama remonta veikšanai.
Kā informēja Rīgas domes ārējās komunikācijas nodaļā, pabalstus mājokļu atjaunošanai saņems 35 sprādzienā cietušo dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments ir pieņēmis 35 lēmumus par vienreizēja remonta pabalsta piešķiršanu iedzīvotājiem, kuru dzīvojamās telpas Bauskas ielā 15 ir iespējams atjaunot.
Remonta pabalsta mērķis ir palīdzēt cietušajiem atjaunot savu mājokli, lai tajā būtu iespējams atgriezties. Tas nav aizdevums, bet pašvaldības finansiāls atbalsts dzīvojamās telpas atjaunošanai. Pēc noteiktā termiņa pašvaldība pārbaudīs, vai paredzētie remontdarbi ir veikti atbilstoši nosacījumiem.
Pašvaldība Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem pēc sprādziena sniegusi arī citu palīdzību. Rīgas Sociālais dienests 70 mājsaimniecībām izmaksājis krīzes pabalstus kopumā 77 220 eiro apmērā, bet 17 mājsaimniecībām izsniegtas izziņas pārtikas paku un higiēnas preču saņemšanai.
Mājokļu un vides departaments saņēmis 25 iesniegumus par neatliekamās palīdzības sniegšanu, un 11 cietušo dzīvokļu personām izīrētas pagaidu dzīvojamās telpas. Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem pagaidu mājokļi piedāvāti pašvaldības ēkā Ūnijas ielā 49, kur telpas ir izremontētas, aprīkotas ar mēbelēm un sadzīvei primāri nepieciešamo.
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Vienlaikus pašvaldība kā viens no Bauskas ielas 15 dzīvokļu īpašniekiem iesaistās arī pašas ēkas atjaunošanas procesā. Ir veikta ēkas tehniskā apsekošana, izstrādāts nostiprināšanas projekts, veikta atbalsta konstrukciju izvietošana un izstrādāts ēkas konservācijas projekts.
Rīgas pašvaldība gatavo grozījumus saistošajos noteikumos, lai palielinātu stihiskā nelaimē vai avārijā cietušas dzīvojamās telpas remonta pabalsta apmēru. Vienlaikus rosināti grozījumi valsts regulējumā, lai gadījumos, kad daudzdzīvokļu mājā dzīvošanu nav iespējams atjaunot gada laikā, pagaidu dzīvesvietu cietušajiem varētu nodrošināt līdz ēkas ekspluatācijas atjaunošanai, bet ne ilgāk kā piecus gadus.
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Jau ziņots, ka šī gada 2. janvārī Torņakalnā piecstāvu dzīvojamajā namā Bauskas ielā notika gāzes sprādziens, kurā gāja bojā divi cilvēki, bet vēl divi tika ievainoti. Sprādzienā daļēji sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Pēc notikušā mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija tika aizliegta.
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