Saeima noraida aicinājumu apturēt slimnīcu tīkla reformu
Saeimas deputātu vairākums ceturtdien noraidīja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) iesniegto lēmumprojektu, ar kuru valdība tika aicināta apturēt slimnīcu tīkla reformas turpmāku virzību līdz papildu izvērtējumu veikšanai un nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai.
ZZS sagatavotajā lēmumprojektā "Par slimnīcu tīkla reformas turpmāko virzību un Fiskālās disciplīnas padomes konstatēto neatbilstību novēršanu" Saeima tika aicināta uzdot Ministru kabinetam atcelt 2026. gada 28. jūlijā pieņemtos grozījumus veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas kārtībā, kas saistīti ar slimnīcu tīkla reformu.
Lēmumprojekta autori atsaucās uz Fiskālās disciplīnas padomi, kas 4. augusta neatbilstības ziņojumā bija konstatējusi neatbilstības valdības pieņemtajam regulējumam saistībā ar slimnīcu tīkla reformu. ZZS norādīja, ka līdz ar reformas virzīšanu neesot pilnībā nodrošināts tās īstenošanai nepieciešamais finansējums.
Tāpat ZZS deputāti uzsvēra, ka reformas ietekme uz medicīnisko pakalpojumu pieejamību, slimnīcu finansiālo stabilitāti, civilo aizsardzību un reģionālo attīstību neesot pietiekami izvērtēta. Lēmumprojektā tika paustas bažas, ka paredzētās izmaiņas varētu ietekmēt pacientu drošību, neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas darbību un reģionālo slimnīcu kapacitāti.
ZZS rosināja valdībai ne tikai atcelt spēkā esošos noteikumus, bet arī nevirzīt slimnīcu tīkla reformas risinājumus līdz brīdim, kad būtu veikts visaptverošs medicīniskās, ģeotelpiskās, finansiālās un sociālās ietekmes izvērtējums, kā arī pilnībā nodrošināts nepieciešamais finansējums.
Tomēr Saeimas vairākums šādu pieeju neatbalstīja, noraidot ZZS iesniegto lēmumprojektu.
Jau vēstīts, ka ZZS iepriekšējās nedēļās tikusies ar reģionālajām slimnīcām un sagatavojusi apkopojumu ar argumentiem pret valdības apstiprināto reformu. Partijas ieskatā pieņemtais lēmums nākotnē būtu jāpārskata.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) iepriekš paudis pārliecību, ka slimnīcu tīkla reforma ir nepieciešama, vienlaikus aicinot tās kritiķus iesniegt konkrētus datus un faktus, kas pamatotu pieejas maiņu.
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Valdības apstiprinātā slimnīcu tīkla reforma paredz ārstniecības iestāžu sadalījumu trīs līmeņos un pakāpenisku pāreju uz jauno modeli līdz 2029. gadam. ZZS un Latvijas Slimnīcu biedrība iepriekš paudušas bažas, ka iecerētās izmaiņas varētu negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pieejamību reģionos.