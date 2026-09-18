Eksperti skaidro, kāpēc pensionāri Latvijā ir tik nabadzīgi
Latvijā nabadzības risks vecāka gadagājuma cilvēku vidū ir ievērojami augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES). Tikmēr ES kopumā tieši iedzīvotāji, kas vecāki par 65 gadiem, ir vismazāk pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam.
Uz to savā komentārā norāda Luminor eksperti. Eurostat dati liecina, ka Eiropas Savienībā visaugstākais nabadzības vai sociālās atstumtības risks ir jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 26%, savukārt viszemākais tas ir iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem – 19%. Lielākajā daļā ES valstu vecumdienas parasti saistītas ar salīdzinoši stabilāku finansiālo situāciju nekā jaunībā vai pusmūžā.
Tomēr Latvijā situācija ir citāda. Nabadzības vai sociālās atstumtības riskam ir pakļauti 42% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 65 gadiem – tas ir vairāk nekā divas reizes virs ES vidējā rādītāja. Turklāt vērojama tendence šim rādītājam turpināt pieaugt – 2023. gadā tas bija 41%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Tas nozīmē, ka gandrīz katram otrajam Latvijas senioram ienākumu nepietiek, lai bez bažām segtu ikdienas vajadzības, nemaz nerunājot par neparedzētiem izdevumiem, piemēram, medicīnisko aprūpi.
"Finansiālais stāvoklis pēc pensionēšanās ir daļa no ilgtermiņa finanšu plānošanas, kurā cilvēks var būtiski ietekmēt savu nākotnes ienākumu līmeni. Papildu uzkrājumi, kas veidoti pensiju otrajā un trešajā līmenī, kā arī ieguldījumi var mazināt ienākumu kritumu, kas neizbēgami rodas pēc aktīvo darba gaitu beigām. Valsts garantētā pensija reti ļauj saglabāt ienākumus, kas būtu salīdzināmi ar iepriekšējo dzīves līmeni," norāda eksperti.
Situāciju sarežģī arī demogrāfiskās pārmaiņas. Pašlaik Latvijā uz vienu pensionāru ir aptuveni 2,5 strādājošie, taču, saglabājoties pašreizējām dzimstības tendencēm, līdz 2050. gadam šis rādītājs varētu samazināties līdz aptuveni 1,3 strādājošajiem uz vienu pensionāru. Vienlaikus palielinās paredzamais dzīves ilgums, kas Latvijā pašlaik ir vidēji 75,5 gadi, liecina CSP dati.
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"Tas nozīmē, ka nākotnē pensionāru īpatsvars būs lielāks, bet strādājošo, no kuru veiktajām iemaksām tiek finansēta valsts pensiju sistēma, – mazāks. Vienlaikus katram cilvēkam dzīves posms pēc pensionēšanās var kļūt ilgāks," secina speciālisti.