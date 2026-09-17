Nedēļas nogale Latvijā būs lietaina un vējaina
Nedēļas izskaņā daudzviet Latvijā gaidāms lietus, bet piekrastē pūtīs brāzmains vējš, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Nedēļas izskaņā vējš piekrastes teritorijās kļūs brāzmains, sasniedzot ātrumu 15-18 metri sekundē (m/s), savukārt nākamās nedēļas sākumā vējš pierims.
Debesis bieži klās mākoņi un ik palaikam gaidāms lietus, taču brīžiem starp mākoņiem izsprauksies arī saule. Atsevišķas naktis būs dzestras, bet diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra lielākoties gaidāma +14, +19 grādu robežās.
Sestdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī daudzviet, bet dienā vien vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu, piekrastē mēreni stiprs dienvidrietumu, rietumu vējš, kas piekrastē naktī brāzmās sasniegs līdz 15 m/s, bet dienā jau 15-18 m/s.
Naktī gaiss atdzisīs līdz +10, +12 grādiem, piekrastē līdz +12, +16 grādiem, bet dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +18 grādiem.
Svētdien laiks būs pārsvarā mākoņains. Naktī rietumu un centrālajos rajonos, bet dienā jau visā teritorijā gaidāms lietus, vietām pat stiprs. Arī svētdien piekrastē gaidāmas vēja brāzmās līdz 15-17 m/s. Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz +14, +17 grādiem, austrumu rajonos līdz +10, +13 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +15, +19 grādiem.
Nākamās nedēļas pirmajā pusē brāzmainais vējš pierims un laiks kļūs mierīgāks, taču tāpat brīžiem līs. Gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgās robežās kā iepriekšējās dienās.