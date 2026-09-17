Piektdien laiks mainīsies – gaidāms lietus un vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē.
Sabiedrība
Šodien 14:33
Piektdien Latvijā vietām līs un pastiprināsies vējš
Tuvākajā diennaktī vietām Latvijā īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos, prognozē sinoptiķi.
Gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies, un diena būs visai mākoņaina. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +7..+12 grādi, piekrastē - līdz +15 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +15..+19 grādiem.
Dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē, piekrastē - līdz 18 metriem sekundē.
Rīgā piektdien mākoņu kļūs vairāk, galvenokārt vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu, dienvidrietumu vējš dienā brāzmās pieņemsies spēkā līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +11 grādi naktī un +18 grādi pēcpusdienā.